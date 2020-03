Smart Village, aperta la call europea sull’innovazione locale

C’è tempo fino al 5 maggio 2020 per partecipare al bando europeo “Smart Village”, finanziato dalla Commissione europea (DG Agri) e coordinato da E40 Group. L’obiettivo dell’iniziativa, che avrà durata di due anni mezzo, è individuare e supportare 12 Comuni con adeguate potenzialità di innovazione, inclusione e sostenibilità.

In totale saranno 17 le comunità che parteciperanno al progetto: 5 villaggi sono già stati selezionati in Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda e Repubblica Ceca, i restanti saranno annunciati a seguito della call del 5 maggio.

Obiettivi Smart

L’obiettivo è semplice, quanto fondamentale, anche in ottica smart region: “sviluppare e mettere in pratica gli approcci e le strategie di smart village in tutta Europa – si legge nella nota che accompagna l’annuncio del bando – traendo dall’esperienza concreta delle città delle indicazioni utili per gli interventi locali della futura Politica Agricola Comune, oltre che approfondire possibili connessioni con altri strumenti europei e nazionali di finanziamento di azioni innovative”.

Smart sono tutti quei Comuni “pionieri” nello sviluppo e l’applicazione di approcci innovativi in contesti locali, sul territorio, con la possibilità di appoggiarsi a reti di comunicazione avanzate, come banda larga e connettività diffusa, ma anche a competenze tecniche di base necessarie per l’implementazione delle attività.

Realtà che quindi hanno modo non solo di presentare piani di azione in grado di offrire partecipazione pubblica e di coinvolgere le comunità anch’esse smart (in termini di organizzazione, cooperazione, coordinamento, capacità e volontà di agire), ma anche di renderli concreti, di attuarli e di favorire il cambiamento e l’innovazione dal basso.

Vantaggi e opportunità

I 12 Comuni selezionati dal bando, riceveranno “supporto da parte di esperti nazionali ed europei sullo sviluppo e l’implementazione di strategie locali innovative”.

Potranno inoltre visitare altre realtà europee di simili dimensioni e avranno modo di “partecipare ad iniziative europee di formazione, come la Smart Village Academy” e ad eventi in cui “promuovere le proprie azioni innovative e confrontarsi con istituzioni europee ed altri network urbani”.

Partecipazione

Per prendere parte alla call europea c’è tempo fino al 5 maggio.

Domanda di partecipazione

Per ulteriori informazioni sul bando e la candidatura scrivere all’indirizzo simonedantonio@yahoo.it