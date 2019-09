3 ottobre 2019

Società Medica Chirurgica, Palazzo dell’Archiginnasio

Bologna

Piazza Galvani 1

Quali sono le prospettive dei Big Data e eData nelle città e nei territori Smart? Quali i migliori approcci per sviluppare servizi innovativi nei territori per il cittadino, con il coinvolgimento di imprese e PA, in ottica Data-Driven? A partire da questi quesiti, l’Innovation Lab “Smart Territory: verso il Centro di Competenza eData, Big Data & Analytics”, organizzato da Assinter Italia con il supporto scientifico di Politecnico di Milano e SDA Bocconi, vuole affrontare le questioni più significative rispetto allo sviluppo degli Smart Territories, con il confronto e il coinvolgimento dei rappresentanti di diverse realtà territoriali.

L’evento, infatti, sarà dedicato ad un approfondimento sul tema degli Smart Territories, a partire dall’ambito eHealth. Si terrà inoltre una sessione di dialogo con le Università: con SDA Bocconi verrà illustrato lo stato dei lavori del Gruppo di lavoro associativo eData, Big Data & Analytics rispetto alla visione Smart Territory condivisa dai soci del network Assinter; con Politecnico di Milano verrà presentato il caso specifico della prima proposta progettuale del GdL in ambito eHealth relativa alle patologie croniche; con Università di Bologna si affronteranno i principali nodi relativi alla privacy e ai cittadini.

Si terrà infine una tavola rotonda, tra i rappresentanti delle società pubbliche ICT del network, che prevederà il lancio del Centro di Competenza eData, Big Data & Analytics. Saranno coinvolte nella discussione le aziende ICT partner di Assinter Academy e gli stakeholders del progetto.

L’appuntamento, riservato e a porte chiuse, è per il 3 ottobre pv, a Bologna, presso la prestigiosa sede della Società Medica Chirurgica, Palazzo dell’Archiginnasio, in Piazza Galvani 1.

L’iniziativa, promossa dalla rete delle Società pubbliche ICT per l’innovazione nella PA, rientra nell’ambito delle attività di Assinter Academy 2019.

Per maggiori informazioni scrivere a segreteria@assinteritalia.it