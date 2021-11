Smart metering:la transizione verso la seconda generazione di contatori

L’Italia è da sempre all’avanguardia nel settore della misurazione intelligente per il mondo dell’energia è stato il primo Paese europeo, nel 2001, a realizzare, l’attuale sistema di smart metering (definito di prima generazione 1G) con ampio anticipo rispetto agli altri Paesi Europei.

A partire dal 2016 i primi contatori installati, giunti a fine vita, determinarono la necessità di pianificare una sostituzione evolutiva graduale, necessità rafforzata ulteriormente dagli obblighi emanati dalla Autorità del settore. Le imprese distributrici di energia sono dunque tenute alla messa in servizio di contatori elettronici di seconda generazione (tipo 2G) non solo per il fine corsa della prima generazione ma per essere conformi a quanto disposto dalle delibere di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in materia di telegestione dei misuratori elettronici 2G e di qualità del servizio e performance del settore.

Si stima che entro il 2024 verranno sostituiti con nuovi contatori 2G circa l’80% di quelli installati e a seguire i restanti. La sostituzione è iniziata nel 2017 e dovrebbe terminare nel 2031.

