Smart metering, Gridspertise completa l’acquisizione di Aidon￼

Gridspertise ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Aidon Oy (“Aidon”), uno dei maggiori fornitori di soluzioni, applicazioni e servizi per smart grid e smart metering nei Paesi nordici.

Gridspertise ha acquistato il 100% delle azioni di Aidon Oy dagli attuali azionisti, Alder Fund I AB, 2VK Invest AS, Suomen Teollisuussijoitus Oy e dagli azionisti di minoranza.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Aidon nella famiglia di Gridspertise e di sostenere la transizione energetica nei Paesi nordici, unendo l’approccio orientato al cliente e le soluzioni innovative di Aidon con la nostra presenza globale e le nostre tecnologie all’avanguardia nell’automazione di rete”, ha dichiaratoRobert Denda, CEO di Gridspertise. “Combinando le nostre rispettive competenze, accelereremo l’innovazione e forniremo un portafoglio completo di soluzioni ai nostri clienti in questa regione e in tutto il mondo”.

Gridspertise è tra i leader di mercato nell’introduzione su larga scala di contatori intelligenti e nella digitalizzazione della rete, e ha recentemente superato il traguardo di 100 milioni di contatori intelligenti consegnati in tutto il mondo. Con l’acquisizione di Aidon, Gridspertise integrerà e completerà i punti di forza di Aidon nel suo mercato di riferimento. I Paesi nordici sono uno dei mercati più maturi al mondo per quanto riguarda le Smart Grid e Gridspertise può supportarne la transizione energetica attraverso soluzioni avanzate come il Quantum Edge device, la piattaforma della società per la virtualizzazione delle cabine secondarie che consente un’elevata penetrazione delle energie rinnovabili e l’espansione della mobilità elettrica.

Fondata nel 2004, Aidon è una società con sede in Finlandia e uno dei principali fornitori di servizi di infrastruttura di misura avanzata nei Paesi nordici. L’azienda offre un portafoglio competitivo di soluzioni innovative e affidabili e la sua tecnologia è utilizzata in circa 5 milioni di punti di misura dell’energia all’interno della regione.

Gridspertise offre device intelligenti per le reti, soluzioni e servizi end-to-end basati su piattaforma cloud-edge per accelerare la trasformazione digitale delle reti di distribuzione in tre aree principali: misurazione e digitalizzazione grid edge, digitalizzazione delle infrastrutture di rete, digitalizzazione delle field operations. Il portafoglio della Società è concepito come un ecosistema aperto, facilmente integrabile con le infrastrutture esistenti degli operatori dei sistemi di distribuzione elettrica (DSO), che combina dispositivi di rete intelligenti e automatizzati con applicazioni modulari pronte all’uso, eseguite a livello centrale oltre che periferico.

Nata nel 2021 dall’esperienza ventennale di Enel nello sviluppo, test e scaling delle tecnologie digitali per trasformare le reti di distribuzione legacy in smart grid, Gridspertise è oggi controllata congiuntamente da Enel Group e da CVC Capital Partners, uno dei principali gestori di investimenti alternativi a livello globale.

La Società ha ereditato un importante portafoglio di proprietà intellettuale di oltre 350 brevetti e unisce la propria esperienza nella digitalizzazione delle reti con soluzioni all’avanguardia offerte da partner tecnologici leader per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze di digitalizzazione del mercato energetico.

Gridspertise ha sede in Italia con filiali in Spagna, Brasile, India e Stati Uniti. Attualmente, Gridspertise si rivolge principalmente ai mercati di Europa, America Latina e Nord America e mira ad espandersi verso la regione Asia-Pacifico e l’Africa, dove, nel breve termine, saranno gli investimenti nelle reti a trainare i progetti di upgrade delle infrastrutture. Per ulteriori informazioni, visitare gridspertise.com.