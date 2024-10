Smart Life Festival, le tecnologie dell’AI Generativa nella PA

“Smart Life Festival” parla di innovazione, di digitale e della nostra vita nella società contemporanea. L’edizione 2024, sponsorizzata da Lepida, si è tenuta a Modena e si è concentra sul tema “Vero, Falso, X”, sull’uso delle tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI), in particolare per la PA.

Anche quest’anno, Lepida ha sponsorizzato lo Smart Life Festival. L’argomento di quest’anno, “Vero. Falso. X”, si prestava particolarmente ad uno degli argomenti di interesse di ER2Digit, il Digital Innovation Hub della Regione Emilia-Romagna: l’uso delle tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI), in particolare per la PA.

Due gli spunti sostanziali:

1. la tecnologia sta affrontando il problema dell’approccio neutrale al suo avanzamento. È un passaggio importante, la considerazione che quello che diventerà l’uso della GenAI non può essere ignorato da chi lavora nella GenAI;

2. il modello di formazione rivolto agli studenti sul tema della GenAI è condiviso da chi lavora nel settore: durante l’evento, svolto presso il Liceo Tassoni di Modena in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, sono state date alcune risposte alle curiosità sia degli studenti sia dei docenti.

In un’aula rimasta incantata dalle parole del relatore per due ore, è stato possibile lanciare un importante segnale di “uso della criticità personale” nei confronti delle informazioni che arrivano dal mondo esterno.

L’obiettivo di ER2Digit, oltre a quello istituzionale di offrire gli strumenti per l’innovazione nella PA, resterà quello di puntare alla formazione, come strumento per mantenere attiva la creatività dei ragazzi e indirizzarli ad un uso consapevole della tecnologia.

