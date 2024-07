Smart grid: investimenti e nuovi brevetti. Il Rapporto IEA

Estratto dell’articolo pubblicato originariamente sulla testata giornalistica Energia Italia News

Per valutare i progressi fatti in termini di smart grid e modernizzazione delle reti, occorre monitorare costantemente l’evoluzione tecnologica e dunque la registrazione di nuovi brevetti. L’ultimo Report IEA.

“A Global Review of Patent Data for Smart Grid Technologies”

Modernizzare una rete, sempre più sovraccarica, con tecnologie intelligenti è essenziale in questa fase di transizione. A confermarlo è l’ultimo rapporto dell’International Energy Agency (IEA) , “A Global Review of Patent Data for Smart Grid Technologies“, che analizza le tendenze nell’innovazione delle smart grid. Il documento riflette l’importanza che l’innovazione digitale riveste nel settore energetico, soprattutto in termini di monitoraggio, ottimizzazione, nonché modellamento dei processi […]

