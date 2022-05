La conferenza in programma lunedì 16 maggio alle 17:30 presso il Teatro Arena del Sole di Bologna (Sala Salmon), dal titolo “Verso la città intelligente. Soluzioni e strategie per il cambiamento”, sarà tenuta da Giuliano Dall’Ò, professore di Fisica tecnica ambientale presso il Politecnico di Milano.

Si chiude il progetto culturale lanciato da Lepida e curato dalla Fondazione San Carlo, dal titolo “Futuro prossimo. Per un lessico del domani”, ideato con l’obiettivo di fornire una lettura dei cambiamenti del nostro tempo a partire dal crescente impatto delle tecnologie del digitale nella società e nella vita, nel lavoro, nella formazione, nella cura delle persone.

Un ciclo di conferenze aperte al pubblico e gratuite che è approdato a Modena, Parma, Bologna e Cesena.

Un programma che – attraverso la comprensione delle origini, dell’evoluzione e delle conseguenze determinate dai processi in atto, soprattutto a seguito del forte impatto economico, sociale e culturale dell’emergenza COVID19 – ha fornito gli strumenti per interpretare il presente e immaginare scenari più inclusivi e sostenibili per il futuro.

Al centro i grandi temi oggetto di confronto e dibattito a livello internazionale nella loro relazione con il digitale: la mobilità, la cultura, la geopolitica di Internet ma anche vecchie e nuove disuguaglianze e divari digitali, il rapporto tra comunità e intelligenza artificiale, la trasformazione urbana e il digitale.

Ultimo appuntamento:

lunedì 16 maggio, ore 17:30

Arena del Sole, Sala Salmon (Bologna)

“Verso la città intelligente. Soluzioni e strategie per il cambiamento“

con Giuliano Dall’Ò, professore di Fisica tecnica ambientale presso il Politecnico di Milano.

La conferenza tenuta da Giuliano Dall’Ò, professore di Fisica tecnica ambientale presso il Politecnico di Milano, approfondirà il tema della smart city, mostrando come progetti sostenibili dal punto di vista ambientale siano fondamentali per ripensare la struttura delle nostre città. Un ruolo centrale è svolto dalle tecnologie digitali, che contribuiscono a migliorare le prestazioni energetiche, a potenziare il sistema dei servizi pubblici e a favorire il benessere delle comunità.



Interverranno

Paola Salomoni, Assessore alla scuola, università, ricerca, agenda digitale di Regione Emilia-Romagna

Alfredo Peri, Presidente di Lepida

Gianluca Mazzini, Direttore Generale di Lepida

L’ingresso è libero mediante prenotazione fino a esaurimento posti.

La conferenza sarà trasmessa anche in diretta web su www.fondazionesancarlo.it e sulla pagina facebook di Lepida.