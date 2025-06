Inizia un nuovo percorso di divulgazione e confronto sui temi del digitale, dell’innovazione e delle città del presente e del futuro: Smart city tour, promosso da Fondazione Italia Digitale e INWIT, primo tower operator italiano e tra le principali digital infrastructure company.

Primo appuntamento giovedì 12 giugno a Torino, dalle 10.30 alle 13.00, nella Sala delle Colonne di Palazzo Civico (Piazza Palazzo di Città, 1). L’incontro, realizzato in collaborazione con Regione Piemonte, Comune di Torino, Città Metropolitana e le principali società pubbliche e private del territorio, metterà al centro il ruolo delle smart city e le sfide urbane del futuro: dalla digitalizzazione dei servizi pubblici alla mobilità sostenibile, dall’efficienza energetica all’innovazione inclusiva.

L’agenda

Una tavola rotonda con rappresentanti istituzionali e aziendali nazionali e locali che ha l’obiettivo di ampliare il dibattito sulle strategie per rendere le città più intelligenti, resilienti e vicine ai bisogni dei cittadini.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Jacopo Suppo, Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino, e di Francesco Di Costanzo, Presidente della Fondazione Italia Digitale. A seguire, interverranno Marco Porcedda, Assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Torino (con delega a Sistemi informativi e cybersecurity), Stefano Moro, Dirigente della Divisione Sistemi Informativi, Antonio Fenoglio, Presidente GTT, Marco Bussone, Presidente UNCEM, Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT, e Claudia Porchietto, Sottosegretario della Regione Piemonte.

A chiudere l’incontro, alle ore 12.00, sarà Andrea Tronzano, Assessore regionale al Bilancio, finanze, sviluppo economico e attività produttive. Modererà la discussione Annalisa D’Errico, Consigliera cda Fondazione Italia Digitale.

Di Costanzo (Fondazione Italia Digitale): ‘Tour occasione di ascolto e proposta’

“Lo Smart City Tour – spiega Francesco Di Costanzo, presidente Fondazione Italia Digitale – è una nuova iniziativa che condividiamo con INWIT con il comune con l’obiettivo di scoprire e disegnare le città del futuro con uno sguardo attento e innovativo sul presente. Il tour, che parte da Torino, città dell’innovazione e per Fondazione Italia Digitale da sempre un punto di riferimento per l’attività annuale con il Festival digitale popolare e non solo, rappresenta un’occasione di ascolto e proposta per costruire una visione condivisa del futuro urbano, dove tecnologia, sostenibilità e partecipazione possano convergere verso città sempre più vivibili, connesse e al passo coi tempi”.

Suigo (INWIT): ‘Noi abilitatori digitali delle principali città italiane’

“Con lo Smart City Tour intendiamo coinvolgere i vari stakeholder nel percorso di abilitazione digitale delle principali città italiane. Questo primo incontro a Torino è l’occasione per confermare il nostro impegno per la trasformazione dei centri urbani in smart city sempre più connesse, intelligenti e sostenibili. Grazie al nostro ecosistema di infrastrutture digitali multioperatore, indoor e outdoor, cioè torri di telecomunicazione e DAS (Distributed Antena System), soddisfiamo il fabbisogno crescente di connettività e di soluzioni smart con un modello di business ‘intrinsecamente sostenibile’ che garantisce uno sviluppo più efficiente lungo tutta la catena del valore e coniuga efficienza industriale, economica, sociale e ambientale”, ha commentato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz