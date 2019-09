Grazie a questo accordo Huawei si impegna a contribuire allo sviluppo dei progetti di ricerca del Centro per Tecnologie Avanzate per la Salute e il Benessere del San Raffaele in ambito Smarter and Healthier City.

In occasione della prima tappa di Milano dello Smart City Tour di Huawei, dal titolo “Smart City for Intelligent Life”, Thomas Miao, CEO di Huawei Italia ed Elena Bottinelli, Amministratore Delegato dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, hanno siglato un Memorandum of Understanding, che sancisce l’avvio di una collaborazione finalizzata allo sviluppo di città sempre più smart e sempre più healthy.

Grazie a questo accordo Huawei si impegna a contribuire allo sviluppo dei progetti di ricerca del Centro per Tecnologie Avanzate per la Salute e il Benessere del San Raffaele in ambito Smarter and Healthier City. L’azienda condividerà inoltre il proprio know-how per creare un ecosistema digitale tecnologico vantaggioso, collaborerà alla creazione e al consolidamento di una rete di ricerca europea e internazionale; infine contribuirà allo sviluppo delle competenze locali attraverso collaborazioni sinergiche tra le autorità pubbliche locali e il settore privato (Partenariato pubblico-privato).

“Il programma Smarter and Healthier City” spiega l’ing. Alberto Sanna, direttore del Centro “prevede lo sviluppo sostenibile delle città e dei comportamenti degli abitanti. Tecnologie come l’Internet of Things, la robotica e la connettività pervasiva possono diventare, se opportunamente utilizzate, motore di uno straordinario cambiamento: promuovere stili di vita più sani ed ecosostenibili sia a livello individuale che collettivo”.



Elena Bottinelli, Amministratore Delegato dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e

Thomas Miao, CEO di Huawei Italia

“Il know-how di Huawei, unito all’esperienza decennale del “living lab” del San Raffaele – un vero e proprio ecosistema cittadino in miniatura, dove si sviluppano servizi innovativi per la salute ed il benessere – possono contribuire in modo concreto a costruire una nuova cultura sociale, in cui le persone e l’ambiente in cui vivono sono al centro” ha affermato l’ing. Elena Bottinelli.

Thomas Miao, CEO di Huawei Italia, ha dichiarato: “Sono particolarmente lieto che questo importante accordo sia stato firmato oggi in occasione della prima tappa dello Smart City Tour di Huawei, un evento che mira a promuovere la creazione di una nazione di Smart Cities incentrata sulle persone, intelligente, equilibrata e sicura. Siamo impegnati a sostenere la digitalizzazione dell’Italia e stimolare l’innovazione locale per creare posti di lavoro, offrire sicurezza e alta qualità della vita ai cittadini e attrarre talenti, turisti e visitatori, il tutto in uno spirito di collaborazione. Le nostre soluzioni innovative – ha continuato Miao – forniscono ai professionisti e alle organizzazioni del settore medico l’infrastruttura di cui hanno bisogno per collaborare, condividere, elaborare e utilizzare i dati sanitari nel modo più efficace. Il nostro obiettivo è utilizzare la tecnologia digitale per rendere accessibili risorse sanitarie d’avanguardia a un numero sempre più grande di persone.”

Smart City Tour

Lo Smart City Tour si articola in una serie di conferenze e demo che riuniranno rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo accademico, protagonisti dell’industria ICT e professionisti del settore, al fine di illustrare i progetti di città intelligenti in corso, le opportunità che queste offriranno e le tecnologie abilitanti che porteranno benefici concreti ai cittadini e all’economia.

Dopo il primo appuntamento di Milano, il tour proseguirà con le tappe di Torino (25 settembre), Genova (1° ottobre), Roma (3 ottobre), Bari (8 ottobre) e Cagliari (15 ottobre). Per consultare le agende e per registrarsi allo Smart City Tour di Huawei clicca qui.

