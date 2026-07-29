Slovacchia: caccia a investimenti auto cinesi

(Adnkronos) – La Slovacchia sta cercando di attrarre investimenti da una casa automobilistica cinese ed è già in trattative con un potenziale investitore. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Peter Pellegrini dopo un incontro a Pechino, senza però rivelarne il nome.

Pellegrini ha affermato che la Slovacchia è desiderosa di attrarre ulteriori investimenti cinesi nelle tecnologie moderne e nell’industria automobilistica. Lo scorso anno, l’azienda cinese Gotion ha avviato la costruzione di uno stabilimento per la produzione di celle per batterie in Slovacchia, per un investimento di circa 1,2 miliardi di euro.

“Posso anticipare che, nella lista dei potenziali investimenti, subito dopo Gotion c’è un’altra casa automobilistica cinese che potrebbe decidere di avviare la produzione in Slovacchia”, ha dichiarato Pellegrini. Tuttavia, non ha rivelato il nome dell’azienda, spiegando che l’investimento non è ancora stato approvato.

Secondo Pellegrini, la Slovacchia dovrebbe cercare di attrarre la produzione da case automobilistiche cinesi, che rappresentano una forte concorrenza per le aziende europee nel settore delle auto elettriche.

Qualora un marchio automobilistico cinese decidesse di produrre in Slovacchia, Bratislava potrebbe creare una zona industriale ad hoc.

Pellegrini non ha escluso la possibilità che un investitore cinese possa rilevare uno stabilimento appartenente a una delle case automobilistiche europee, qualora queste decidessero di lasciare la Slovacchia a causa di un calo della produzione.

Parlando oggi dopo i colloqui a Pechino, dove ha incontrato, tra gli altri, il primo ministro Li Qiang, Pellegrini ha affermato che la Slovacchia desidera mantenere buoni rapporti con la Cina. “La Slovacchia è una sostenitrice di buoni rapporti tra l’Unione Europea e la Cina”, ha dichiarato in una conferenza stampa.

Secondo il presidente, le relazioni tra l’Ue e Pechino sono attualmente tese a causa di tensioni e questioni irrisolte, come il significativo deficit commerciale a favore della Cina. Pellegrini si è detto favorevole a un dialogo costruttivo con la Cina, posizione condivisa anche dal primo ministro Li. “Entrambi abbiamo respinto le guerre commerciali”, ha aggiunto Pellegrini.

Pellegrini ha anche affermato, via social, di aver discusso con Li Qiang la possibile creazione di un collegamento aereo diretto tra la Slovacchia e la Cina, che, secondo il presidente della Repubblica, darebbe impulso agli scambi commerciali e al turismo.

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