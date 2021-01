Slack down, gli utenti “take your time”. Quando ami un brand…

Slack è down. Dalle ore 16 di oggi la popolare chat aziendale non è disponibile per milioni di utenti, non tutti arrabbiati contro la società.

Slack è down. Dalle ore 16 di oggi la popolare chat aziendale non è disponibile per milioni di utenti in tutto il mondo.

Al sito Downdetector gli utenti hanno segnalato la difficoltà ad usare la chat maggiormente da app.

I tweet degli utenti a sostegno dell’azienda

Mentre Slack, acquistata a dicembre da Salesforce per 27,7 miliardi di dollari in contanti e azioni, sta cercando di risolvere il problema, sorprende leggere su Twitter che la maggior pare degli utenti non si sta scagliando contro la società, ma scrive “fate con calma” – take your time”.

“Ne approfittiamo per fare una pausa a lavoro”, ha scritto un altro utente.

Questo sentiment dimostra che quando si ama un brand, un tool davvero utile per il lavoro, gli utenti perdonano anche un down…ma solo se non dura per molte ore.

Slack alle ore 20:25 risulta di nuovo accessibile.