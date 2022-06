Su Skysport.it online l'area personale per ricevere contenuti su misura delle competizioni sportive e delle squadre preferite.

La Casa dello Sport di Sky si arricchisce con un’importante novità per tutti gli utenti di skysport.it: per rendere ancora più unica e fluida la fruizione dei contenuti, è ora possibile creare la propria area personale all’interno del sito, così da ricevere contenuti su misura delle competizioni sportive e delle squadre preferite.

Bastano pochi e semplici passaggi per avere tutto a portata di click, a partire dalla registrazione gratuita con Sky ID o log in, qualora si sia già in possesso di un account Sky.

Una volta entrati nell’area personale si possono scegliere gli argomenti di interesse e selezionare la modalità con la quale essere aggiornati, via notifica, Messanger o Telegram, per citarne alcuni.

In modo semplice e veloce si possono così aggiungere tra i preferiti lo sport, la competizione e la squadra del cuore (fra quelle dell’attuale Serie A), con argomenti costantemente aggiornati e una homepage di skysport.it che diventa così ‘su misura’ per le proprie esigenze.