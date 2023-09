Sky WiFi, Elodie testimonial della nuova campagna

Sky Wifi ha scelto come volto della sua nuova campagna di comunicazione – on air da oggi – una delle icone più rappresentative della musica italiana, Elodie. L’artista è infatti la testimonial del nuovo spot ideato dalla Sky Creative Agency che, sulla scia del successo della recente campagna brand della media company, racconta come l’ultra-broadband di Sky trasformi le nostre case e porti l’intrattenimento a un “next level”, grazie a una connessione perfetta per la visione in streaming, il gaming on line e le tue app preferite.

Lo spot dà inizio a una più ampia collaborazione con Sky: la poliedrica artista multiplatino sarà infatti Brand Ambassador della media company e verrà coinvolta in nuovi progetti che verranno svelati nel corso dei prossimi mesi.

La nuova campagna di Sky Wifi, punta ancora una volta sulla velocità e l’affidabilità del servizio ultra-broadband di Sky che è ottimizzato per la visione in streaming e il gaming on line. Come nel concept della campagna di brand lanciata lo scorso maggio, anche nel soggetto di questo nuovo spot le case prendono vita e si trasformano.

Elodie, di ritorno dopo un allenamento, nota diverse abitazioni afflitte dai tipici problemi di una connessione non adeguata, come buffering e lag, che si manifestano sull’esterno degli edifici. E così l’artista è incredula quando passa a fianco a un palazzo incompleto, come se la connessione non fosse stata in grado di “caricarlo” interamente. Elodie tira invece un sospiro di sollievo all’arrivo a casa, perfetta grazie alla connessione ultraveloce di Sky Wifi, che le permette di avviare immediatamente una diretta streaming e di trasformare il suo salotto nel palcoscenico su cui esprimere tutto il suo talento.

La rete di Sky Wifi rende quindi la casa un luogo speciale ed emozionante ed è per questo che “E’ più bello tornare a casa con Sky”: la fibra perfetta per l’intrattenimento, grazie a una connessione che permette di condividere i momenti e le emozioni uniche che un’artista eclettica come Elodie è in grado di trasmettere.

La campagna, ideata dalla Sky Creative Agency e prodotta da Akita Film con la regia di Tommaso Bertè, è on air su tutti i principali canali televisivi, sulle piattaforme digitali e radio.