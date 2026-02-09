A casa di Alessandro Del Piero internet corre veloce, anzi ultraveloce. Lo sanno ormai tutti, compresi Flavia Pennetta e Fabio Fognini, gli ospiti d’eccezione della nuova campagna di comunicazione di Sky Wifi e Sky TV al via oggi.

Nel nuovo spot della serie, i due ex campioni di tennis si presentano a sorpresa a casa di Alex: non riuscivano a guardare un match in streaming perché, come dice bene Fognini, “quando la connessione è lenta, è dura!”. Per fortuna i due sono nel posto giusto: Del Piero li accoglie, li invita ad accomodarsi sul divano per godersi finalmente la partita senza interruzioni, grazie alla rete ultraveloce di Sky Wifi. E come il tennista per cui fanno il tifo, anche loro “a rete” vanno fortissimo!

Anche questa campagna adotta un tono leggero, quasi da sitcom, per raccontare l’unione tra la potenza della rete ultraveloce di Sky Wifi – ottimizzata per lo streaming e il gaming online – e la qualità dei contenuti di Sky TV, tra cui le serie originali come “Gomorra – Le origini”, disponibile interamente on demand, e il grande intrattenimento per tutta la famiglia, a partire dalla nuova edizione di “MasterChef Italia”, in onda ogni giovedì, offerti insieme a un prezzo vantaggioso.

Ideata dalla Sky Creative Agency, la nuova campagna è pianificata sui principali canali televisivi nazionali, oltre che sulle piattaforme digital e retail Sky.

Per maggiori informazioni: https://www.sky.it/offerte/wifi-tv

