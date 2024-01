Sky Wifi è la rete fissa più stabile d’Italia secondo Ookla®: la società leader mondiale nell’intelligence delle reti mobili e a banda larga ha riconosciuto, ancora una volta, l’eccellenza del servizio ultrabroadband di Sky. Per celebrare questo importante riconoscimento, prende il via oggi una nuova campagna di comunicazione, sempre con protagonista Elodie, reduce dal grande successo del suo primo tour nei palasport, tutto completamente sold out.

Guarda lo spot

Nella classifica di Ookla®, Sky Wifi si è posizionato al primo posto nella categoria Consistency che certifica la stabilità della velocità di rete, fondamentale per garantire una qualità del servizio costante. Nella nuova indagine basata sull’analisi dei dati di Speedtest Intelligence® per il periodo aprile-settembre 2023, Sky Wifi ha conquistato anche il primato in termini di velocità ottenendo – unico operatore in Italia – uno Speed Score™ superiore a 100.

La campagna di comunicazione – declinata su tutti i mezzi (tv, radio, digital, retail) – parte oggi con lo spot da 30” dove Elodie, brand Ambassador di Sky, torna on air per mettere alla prova, insieme ai suoi amici, l’affidabilità di Sky Wifi, ancora sulle note della sua ultima hit “A fari spenti”, singolo certificato disco d’oro che ha raggiunto anche la vetta della classifica EarOne.

Lo spot, ideato dalla Sky Creative Agency, si apre con Elodie di ritorno a casa dopo il tour. L’artista entra nella sua abitazione, connessa grazie a Sky Wifi, e invita con un vocale gli amici a passare la serata tutti insieme. I ragazzi non si fanno attendere, suonano alla porta e invadono l’appartamento, ognuno collegandosi con lo smartphone o il tablet per accedere alle proprie app preferite. Quando è il momento di vedere un film in streaming, qualcuno è preoccupato che la rete non riesca a reggere tutte le persone connesse, ma Elodie ha la risposta pronta: “Regge, regge, ho Sky Wifi!”, la rete più stabile d’Italia secondo Ookla®. Un altro motivo che rende più bello tornare a casa con Sky Wifi.

* Basato sull’analisi di Ookla® dei dati di Speedtest Intelligence® per il secondo e il terzo trimestre del 2023. Marchi di fabbrica Ookla utilizzati su licenza e ristampati con autorizzazione.

CREDITS CAMPAGNA

Agency: Sky Creative Italy

Executive Creative Director: Andrea Toscano

Director Operations: Annalisa Orsi

Creative Director: Mario Esposito / Domenico Montemurro

Head of Business: Manuela Bandiera

Account Director: Margherita Signorelli

Art director: Alice Pozzi, Martina Ballarati

Copywriter: Emanuele Accurli Abenante

Production Manager: Federica Magnabosco

Executive Producer: Sara Benvenuto

Sound Designer: Franco Cufone

Motion Designer: 22 Dogs; Alessandro Arrighini

Regia: Tommaso Bertè

Casa di produzione: Akita Film

Musica: “A fari spenti” – Elodie