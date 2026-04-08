Al via oggi una nuova campagna Sky Wifi e Sky TV con Jake La Furia special guest a casa di Alessandro Del Piero.

Sky Wifi amplia ulteriormente la copertura sul territorio nazionale. Grazie a un nuovo accordo wholesale con FiberCop, che si aggiunge a quelli già siglati con Open Fiber e Fastweb, altri tre milioni di famiglie possono scegliere l’ultrabroadband di Sky. In totale, oggi più del 90% delle abitazioni italiane possono accedere a Sky Wifi, che mette a disposizione la connessione FTTH (Fiber-To-The-Home) o FTTC (Fiber-To-The-Cabinet) in base alla copertura disponibile.

A quasi sei anni dal lancio, Sky Wifi è uno degli operatori di riferimento sul mercato ultrabroadband. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio delle Comunicazioni di Agcom, è oggi il quarto operatore nazionale, posizionandosi immediatamente dopo i principali player storici del settore.

Insieme all’ampliamento della copertura, prende il via oggi una nuova campagna di comunicazione di Sky Wifi e Sky TV, sempre ambientata a casa di Alessandro Del Piero, che riceve una visita a sorpresa di Jake La Furia. Il rapper, in pigiama, suona alla porta nel cuore della notte e chiede aiuto ad Alex per dei problemi alla rete. Non quella del letto, ma quella del Wi-Fi, che lo ha abbandonato durante la visione della sua serie preferita. Per fortuna a casa Del Piero c’è Sky Wifi, la fibra ultraveloce ottimizzata per lo streaming, e i due possono così godersi il resto della puntata.

Anche questo nuovo soggetto valorizza, con tono brillante e leggero, la potenza della rete ultraveloce di Sky Wifi e la qualità dei contenuti di Sky TV, tra cui le serie originali come “Avvocato Ligas”, tutta disponibile on demand, e il grande intrattenimento per tutta la famiglia, con la nuova edizione di “Pechino Express”, offerti insieme a un prezzo vantaggioso.

Realizzata dalla Sky Creative Agency e prodotta da Akita, la campagna è pianificata sui principali canali televisivi nazionali, sulle piattaforme digital e retail Sky.

Per maggiori informazioni: https://www.sky.it/offerte/wifi-tv

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