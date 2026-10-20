Sky Voices, ecco il primo canale che porta i video podcast in tv

Arriva il primo canale interamente dedicato ai video podcast: nasce Sky Voices, dal 2 novembre su Sky (canale 118) e su NOW.

Un nuovo spazio che riunisce le produzioni digitali Sky Original e i più rilevanti contenuti realizzati da altri protagonisti del settore, portando in TV alcune tra le voci più interessanti del panorama del podcasting italiano. Talent, autori e professionisti affermati, con esperienze e punti di vista differenti daranno vita a un’offerta che attraversa generi e linguaggi, mettendo al centro storie, idee e temi capaci di raccontare il presente.

In un universo del podcasting sempre più ricco e articolato, Sky Voices offre un nuovo spazio in cui fruire i video podcast, mettendo a disposizione del pubblico una selezione editoriale che riunisce le voci che meritano di essere ascoltate in un unico palinsesto. Il canale prende forma proprio dall’incontro tra la varietà dei contenuti e la capacità di Sky di valorizzarli e organizzarli in un’offerta coerente, riconoscibile e accessibile.

Cronaca e attualità, sport, crime, economia, cultura, società e intrattenimento sono i principali temi che animeranno Sky Voices, con uno sguardo trasversale sui fatti, i fenomeni e le passioni che attraversano la contemporaneità.

A guidare il pubblico saranno personalità con competenze e sensibilità differenti: dal racconto della cronaca di Pablo Trincia all’analisi economica di Mariangela Pira, dall’approfondimento dell’attualità di Mia Ceran alle riflessioni di Stefania Andreoli sulla salute mentale, fino al mondo del calcio con Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi. Il canale nasce da una stretta collaborazione tra Sky e alcuni dei principali player del settore digitale, tra cui Corax, OnePodcast, Vois e BSMT, e propone un’offerta che combina produzioni digitali Sky Original e contenuti selezionati dai partner. I contenuti dei partner portano in palinsesto altri protagonisti del podcasting italiano, da Luca Casadei a Gianluca Gazzoli, da Giacomo Poretti a Giorgia Surina, tra grandi interviste, racconti di vita, ironia e approfondimento.

Con Sky Voices, Sky amplia la propria offerta con un progetto che porta i video podcast in una nuova dimensione di fruizione, destinato ad arricchirsi nel tempo con nuove proposte e collaborazioni.

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