Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il vicedirettore di Sky Sport, Guido Meda, e Vanessa Villa, campionessa italiana di karate, al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Albert Bruce Sabin” di Bologna.

Il rispetto e i valori dello sport, i temi della nuova edizione di Sky Up The Edit, sono stati oggi al centro dell’incontro che si è svolto al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Albert Bruce Sabin” di Bologna. Più di 100 studentesse e studenti in presenza e oltre 100 classi collegate da tutta Italia, hanno dialogato con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il vicedirettore di Sky Sport e capo dei motori Guido Meda e Vanessa Villa, pluricampionessa italiana di karate e content creator, moderati da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia.

La discussione si è concentrata sulle diverse forme di rispetto che lo sport insegna. Non un valore astratto, ma un principio che si manifesta nei gesti quotidiani e nelle regole condivise.

Dall’inchino a Federica Brignone al “bullone” di Eugenio Monti, al karate, disciplina in cui il rispetto dell’altro rappresenta la prima regola, lo sport può diventare una guida anche nella vita di tutti i giorni: aiuta i più giovani a costruire il proprio percorso, a relazionarsi con gli altri, ad accettare le sconfitte come occasione di crescita e a comprendere che ogni parola o gesto può lasciare un segno.

Durante il confronto, gli ospiti hanno condiviso esperienze personali e riflessioni su come i grandi esempi di rispetto in campo o in pista siano capaci di trasmettere in modo potente l’importanza della collaborazione e della correttezza. Ne è nato un dialogo ricco di spunti sul ruolo che ciascuno può avere nel costruire rapporti più sani e inclusivi, anche nel mondo social.

In particolare, per il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi “Il rispetto non è qualcosa di definitivo. Anche grazie allo sport va continuamente alimentato, spiegato e condiviso. Abbiamo celebrato grandi eventi, come le Olimpiadi e le Paralimpiadi, e i comportamenti esemplari degli atleti, ma è fondamentale continuare a lavorare sui valori, soprattutto a scuola. Iniziative come Sky Up The Edit non servono solo a parlare, ma anche ad ascoltare i giovani, rispondere alle loro domande e accorciare la distanza tra istituzioni e nuove generazioni. Un dialogo che può trasformarsi in nuovi progetti e impegni concreti, generando spunti preziosi per il futuro.”



Per Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e capo dei motori: “Quando si parla di sport ci si concentra sulla performance. Il mondo ci chiama costantemente a fronteggiare richieste di velocità e accelerazione, in tutti gli ambiti. Così però si rischia di perdere di vista il valore di quei momenti che l’uomo deve dedicare a sé stesso e all’esigenza di fermarsi. Il mio consiglio è questo: non bisogna allontanarsi dai doveri e dalle esperienze formative, ma – come ha sempre sostenuto Valentino Rossi – neanche sottovalutare quel po’ di lentezza virtuosa, lo svago e i momenti di riposo che poi ci rendono più efficaci quando siamo chiamati ad andare veloci.”

Infine, Vanessa Villa, pluricampionessa italiana di karate e content creator, ha commentato: “Quando arrivano l’infortunio, le difficoltà e gli ostacoli, bisogna allenare anche la mente a essere flessibile e ad accettare ciò che accade. In quei momenti non si può più lavorare sul corpo né sulla preparazione atletica, si deve lavorare sulla resilienza mentale e sulla passione. Bisogna imparare dalle sconfitte, è fondamentale nello sport perché, al di là del talento, le sconfitte sono più numerose delle vittorie. E questo vale anche per la vita: non sempre le cose vanno come vorremmo, ma sono proprio le sconfitte che, alla fine, portano alla vittoria.”

Queste iniziative nelle scuole sono parte di Sky Up The Edit, progetto che promuove le competenze digitali dei più giovani, attraverso la realizzazione di un contenuto multimediale su una grande tematica che varia ogni anno. Dal 2022 a oggi Sky Up the Edit ha coinvolto oltre 27mila ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia.

Anche quest’anno il progetto può contare sul sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministro per lo Sport e i Giovani che, insieme a Sky Italia, hanno siglato un Protocollo d’intesa per promuovere incontri e laboratori nelle scuole secondarie di secondo grado e diffondere la cultura del rispetto, della parità e i valori dello sport.

Il tema di questa edizione, il Rispetto, può essere declinato scegliendo tra due prospettive. Le classi potranno concentrarsi sul rispetto nel mondo digitale, affrontando temi come il cyberbullismo, fake news, uso corretto dei social media e pirateria online, oppure approfondire i valori dello sport, tra cui fair play, lavoro di squadra, benessere fisico e mentale.

In entrambi i casi, ragazze e ragazzi vestiranno i panni di una piccola redazione e realizzeranno un servizio giornalistico o una campagna di sensibilizzazione, sviluppando digital e soft skill utili per il loro futuro.

Per partecipare a Sky Up The Edit e saperne di più sul progetto, le classi e i docenti possono trovare tutte le informazioni al sito www.skyup.sky.

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