Il Sole 24 Ore, ANSA, Sky TG24 e i TG Rai sono le fonti di informazione più consultate e ritenute più affidabili dai parlamentari, secondo una ricerca svolta su un campione rappresentativo di deputati e senatori di questa legislatura da parte di Quorum/YouTrend, in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co.

Sole 24 Ore e ANSA sono i media italiani considerati più affidabili, con un punteggio rispettivamente di 7,7 e 7,5 su 10, ai livelli di media internazionali come New York Times e BBC (7,7).

Appena dietro troviamo i telegiornali nazionali della Rai (7,2) e Sky TG24 (7,1).



I telegiornali del servizio pubblico (TG1, TG2 e TG3) sono anche i più seguiti fra i TG tradizionali. L’86% dichiara di averli visti almeno una volta nell’ultima settimana, un dato superiore a quello dei TG regionali Rai (77%) e dei telegiornali Mediaset (75%).

Sky TG24 primo canale all news per affidabilità

Sky TG24 è in testa fra i canali all-news (83%), distanziando RaiNews24 e TgCom24. Il Sole 24 Ore è il giornale cartaceo più consultato dai parlamentari. Il 93% degli intervistati l’ha letto almeno una volta nell’ultima settimana, con una diffusione trasversale fra maggioranza e opposizione. Seguono il Corriere della Sera (87%, il più consultato dai parlamentari dell’opposizione), Il Foglio (84%) e le rassegne stampa (76%). Il Sole 24 Ore vince anche la sfida del web, con l’87% dei parlamentari intervistati che ha visitato il sito della testata. Seguono l’Huffington Post (82%) e Corriere della Sera (75%).



In questa classifica la prima agenzia di stampa è l’ANSA (64%). I social media più utilizzati per informarsi sono Whatsapp e Facebook, consultati rispettivamente dal 100% e dal 98% dei parlamentari. Restano più indietro Instagram (87%), Twitter (80%) e soprattutto TikTok (21%). L’indagine di YouTrend ha preso in esame un campione di 41 parlamentari, rappresentativi per sesso, fascia d’età, area di provenienza, ramo del Parlamento e gruppo parlamentare.