Sky TG24 ‘Policy Studio’, nasce il format di 90 minuti sui temi del futuro

–Raccontare il mondo che cambia. Come i grandi temi del futuro impatteranno sulle nostre vite? Cosa vuol dire fare innovazione? Quali sono le sfide con cui devono misurarsi i decisori pubblici?

Sono queste le domande a cui Sky TG24 prova a rispondere ogni giorno con i suoi contenuti on-air e adesso con una nuova iniziativa: “Sky TG24 Policy Studio”. Un ciclo di incontri, curati e condotti dalla redazione della testata, che dal prossimo maggio, con due appuntamenti al mese, affronteranno i principali argomenti di attualità dialogando con i protagonisti dell’economia e della politica del Paese all’interno dello studio televisivo della rete all news, ma senza telecamere e con un pubblico di addetti ai lavori: decisori, imprenditori, intellettuali, opinion makers. Un format di 90 minuti, in un confronto aperto e informale, in cui continuare ad esaminare i principali temi che determineranno il nostro futuro: dalle infrastrutture ai trasporti, dall’energia alla tecnologia, dalla salute alla mobilità. Il primo incontro si concentrerà sulle sfide del sistema aeroportuale e prevedrà la partecipazione di Atlantia