‘Sky TG24 Live In’ torna a Firenze il 14 e 15 ottobre. I temi e gli ospiti

Sky TG24 Live In torna a Firenze. Dopo la tappa nel maggio del 2021, il canale all news si trasferisce nuovamente, il 14 e il 15 Ottobre nel capoluogo toscano che ospiterà per due giorni i suoi studi televisivi accogliendo una serie di appuntamenti pensati per creare sul territorio un’occasione di confronto, commento e dibattito con ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della scienza, della cultura, dello spettacolo e dello sport. Tema dell’evento: ‘Le sfide del presente: trasformazioni’, per capire, approfondire e raccontare l’Italia e il mondo che cambia. Ovvero, con quali strumenti affrontare i mutamenti geopolitici, economici, sociali e culturali che, ridisegnando la società del futuro, sono diventati le priorità di tutti i grandi Paesi. In quest’ottica, l’obiettivo del canale diretto da Giuseppe De Bellis è spiegare e contribuire a immaginare soluzioni possibili per tutte le grandi sfide che, come mai era successo prima, ci hanno posto davanti all’urgenza di trovare strade percorribili per interpretare e gestire i grandi e veloci cambiamenti della società contemporanea.

L’evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, è realizzato in collaborazione con la Commissione europea, il Comune di Firenze, la Fondazione CR Firenze che hanno messo a disposizione alcuni tra i luoghi più suggestivi della città come Palazzo Vecchio e Villa Bardini. E nello studio tv allestito proprio all’interno del Salone dei Cinquecento Sky TG24 ospiterà anche il pubblico, composto in parte da studenti universitari e provenienti da alcuni licei locali. In questa suggestiva cornice, il canale di news accoglierà i propri ospiti, mentre chi vorrà partecipare in presenza potrà trovare tutte le informazioni necessarie su https://live-in-firenze-2022-skytg24.eventbrite.it

Fra gli ospiti che si susseguiranno davanti alle telecamere, Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, Marta Cartabia, ministra della Giustizia, Massimiliano Fedriga, presidente Regione Friuli Venezia Giulia, Roberto Fico, presidente della Camera, Maria Stella Gelmini, ministra degli Affari regionali e delle Autonomie, Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto e Katalin Karikò, biologa ungherese specializzata in meccanismi mediati dall’RNA. Il venerdì sera, inoltre, sarà possibile assistere a tre incontri fra parole e musica con Manuel Agnelli, Francesca Michieline Beatrice Rana.

Nato 19 anni fa, Sky TG24 oggi conta 7 mila ore di diretta ogni anno, di cui 3500 dedicate a programmi di approfondimento, e 15 edizioni quotidiane del tg. A cui si aggiungono su skytg24.it quasi 21 milioni di visitatori unici, oltre 130 milioni di pagine viste e 20,5 milioni di visualizzazioni video, con una fan base social di oltre 6,6 milioni di utenti. Negli anni il canale all news ha raccontato il mondo, trasformandosi in una testata multipiattaforma – TV, sito, social, podcast – con cui informa il Paese attraverso un’articolata offerta editoriale. Con Sky TG24 Live In, la testata aggiunge un tassello in più, portando la sua programmazione dal vivo nelle città italiane.

L’evento è organizzato grazie anche alla partnership con Ansaldo Energia, Autostrade per l’Italia, Baker Hughes, Commissione europea, Comune di Firenze, Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione CR Firenze, Fondazione MSD, Free To X, Jaguar Land Rover, Menarini Group, Philip Morris, Pirelli & C., Terna Driving Energy.