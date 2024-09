Saranno decine gli ospiti che prenderanno parte a Sky TG24 Live In che martedì 8 ottobre torna a Roma alle Corsie sistine del complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia.L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, andrà in diretta, a partire dalle 9.00 del mattino e tra gli ospiti ci saranno: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL; Carlo Nordio, Ministro della Giustizia; Sneha Revanur, attivista e Fondatrice di EncodeJustice; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy eIlya Yashin,oppositore politico russo.

Fra gli altri, ancora: Giovanni Allevi, pianista; Alessandro Borghese, chef e conduttore televisivo; Federico Buffa, storyteller Sky Sport; Ken Burns, regista; Tania Cagnotto, plurimedagliata olimpica e campionessa mondiale di tuffi; Annamaria Colao, titolare Cattedra UNESCO “Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile”, Università Federico II di Napoli; Silvia D’Amico, attrice; Damiano D’Innocenzo, regista e sceneggiatore; Fabio D’Innocenzo, regista e sceneggiatore; Salvatore Esposito, attore; Carlotta Gamba, attrice; Matteo Oscar Giuggioli, attore; Chiara Iezzi, musicista e attrice; Paola Iezzi, cantautrice e produttrice; Gilles Kepel, politologo e arabista; Nicolò Martinenghi, oro olimpico Parigi 2024; Giampaolo Morelli, attore e regista; Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta; Elia Nuzzolo, attore; Francesca Santoro, Senior Programme Officer, Commissione Oceanografica Intergovernativa UNESCO; Sydney Sibilia, showrunner, regista e produttore; Roberto Vittori, astronauta; Mathew White,Senior Scientist Università di Vienna. Per la lista completa e in continuo aggiornamento consultare il sito di Sky TG24.

Alle 21.00 sarà possibile assistere a due incontri fra parole e musica con i cantautori Manuel Agnelli e Brunori Sas. Il 7 ottobre alle 20.00 sarà possibile ascoltare assieme a Pablo Trincia la prima puntata del suo podcast ‘E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano’.

Il format ideato dal canale all news diretto da Giuseppe De Bellis, che portal’informazione a contatto con l’opinione pubblica, trasformerà l’eccezionale sede delle Corsie sistine in uno studio televisivo dove i protagonisti dialogheranno per raccontare l’Italia, gli sviluppi e gli effetti delle guerre in Medioriente e in Ucraina, la politica italiana con uno sguardo alle rinnovate istituzioni europee e alle elezioni americane, la crisi climatica, la sfida dell’intelligenza artificiale, i cambiamenti della nostra società e il futuro dei giovani.

Lo studio del tg allestito all’interno delle Corsie Sistine ospiterà anche il pubblico, con il coinvolgimento di studenti universitari e di alcuni licei locali. In questa suggestiva cornice, il canale di news accoglierà i propri ospiti e chi vorrà partecipare in presenza potrà trovare tutte le informazioni necessarie su skytg24.it.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24. E si avvale delle partnership con Anpit; Enav S.p.A.; Generali Italia S.p.A.; Harley&Dikkinson; Jaguar Land Rover; La Rinascente S.p.A.; Libero Produzioni; Open FiberS.p.A; Pirelli & C. S.p.A; Roma Capitale; Tim e Valore D.

Nato 21 anni fa, Sky TG24 ogni giorno informa il Paese con più di 7.000 ore di diretta ogni anno, di cui 3.500 dedicate all’approfondimento, garantendo il racconto delle più importanti notizie italiane e internazionali. Si caratterizza per una grande verticalità del racconto, per le breaking news e per saper affrontare – grazie ai propri approfondimenti, inchieste, analisi, reportage e interviste – i maggiori temi della nostra epoca che hanno un impatto concreto sulla vita delle persone e quelli più rilevanti del dibattito socio mediatico globale. Il tutto attraverso una narrazione sempre più moderna e innovativa, anche dal punto di vista dei format e dei linguaggi. Grazie al sito web e ai canali social (3,8 milioni di follower su Twitter, oltre 1,9 milioni su Facebook e 1,1 milioni su Instagram), Sky TG24 è un sistema informativo multimediale e flessibile che consente una forte interazione con il pubblico con la partecipazione attiva degli utenti. E con i profili Tik Tok e Youtube si apre a nuovi linguaggi e nuove audience. Sky TG24 è la rete all news edita da Sky Italia, media & entertainmentcompany nata nel 2003 che fa parte del gruppo Sky, leader in Europa dell’intrattenimento con 23 milioni di abbonati e controllato da Comcast NBCUniversal.

