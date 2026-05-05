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Sky TG24 Live In Roma, l 7 maggio la diretta dal Teatro di Villa Torlonia
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Sky TG24 Live In Roma, l 7 maggio la diretta dal Teatro di Villa Torlonia

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Sky TG24 Live In Roma, l 7 maggio la diretta dal Teatro di Villa Torlonia Omnibus

Torna Sky TG24 Live In. Il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, da anni porta l'informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane.

Torna Sky TG24 Live In. Il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, da anni porta l’informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane. Il 7 maggio approda nuovamente a Roma, nella cornice suggestiva del Teatro di Villa Torlonia, trasformato a partire dalle 9.30, per un’intera giornata, in uno studio televisivo.

Personalità dal mondo della politica, dell’economia, della scienza e della cultura si alterneranno sul palco per discutere delle sfide più urgenti e dei cambiamenti epocali che attraversano il nostro tempo: la guerra commerciale, che dall’aprile 2025 ridisegna gli equilibri dell’economia globale; il nuovo assetto geopolitico internazionale; il conflitto in Medio Oriente che alimenta instabilità nella regione; il difficile cammino verso la pace in Ucraina; l’Europa che rafforza la propria difesa.

Ma lo sguardo è focalizzato anche al quadro politico italiano: le conseguenze del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia; la tenuta del governo Meloni e le prospettive del centrosinistra in vista delle prossime elezioni; le grandi sfide sociali ed economiche del Paese, dal lavoro alla produttività, dai salari ai contratti, fino ai nodi irrisolti della transizione ecologica e dell’intelligenza artificiale. 

Tra gli ospiti che prenderanno parte all’evento: Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Angelo Bonelli, deputato AVS; Emanuele Orsini, Presidente Confindustria; Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL; Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL;Daniela Fumarola, Segretaria Generale CISL; Matteo Zuppi, Presidente della CEI; Luca Parmitano, astronauta ESA; Tatiana Berezhnavicepremier e ministra della Cultura dell’Ucraina; Piero Benassi, Ex rappresentate permanente d’Italia presso l’Unione Europea; Stefania Andreoli, psicoterapeuta; Andrea Pezzi, imprenditore; Alberto Di Pietrantonio, padre di Sara; Gabriella Marano,psicologa clinica e forense; Monica Sansoni, garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio; Mariarosaria Taddeo, Professor of Digital Ethics and Defence Technologies, Oxford University; Paolo Boccardelli, rettore LUISS; Federico Tonioni, Responsabile delle Psicopatologie Web Mediate, Policlinico Gemelli di Roma; Eleonora Viscardiinfluencer di tecnologia; Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom; Tiziana Catarci, docente di Ingegneria Informatica Università La Sapienza Roma; Francesco Di Napoli,attore; Maria Chiara Giannetta, attrice; Davide Marengo, regista; Jacopo Ierussi, Vicepresidente e Direttore Generale ACE – Associazione Creator Economy e Matteo Pogliani, Presidente ONIM – Osservatorio Nazionale Influencer Marketing.

L’evento, che sarà trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, si avvale del patrocinio di Roma Capitale e della partnership con Anpit, Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario; Autorità di Sistema Portuale del Mar Ioinio; Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; Autorità di Sistema Portuale di Sardegna; Autorità di Sistema Portuale di Sicilia Occidentale; AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE del MARE ADRIATICO MERIDIONALE; BBVA; CHALLENGE NETWORK S:P:A; Generalfinance; Google Cloud; La Collina dei CILIEGI; Lexus, brand premium del gruppo Toyota; Manpower; Rinascente; Sace; Sevendata S.p.A.; SIMEST e Terna S.p.A

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Redazione Key4biz

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