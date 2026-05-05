Torna Sky TG24 Live In. Il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, da anni porta l’informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane. Il 7 maggio approda nuovamente a Roma, nella cornice suggestiva del Teatro di Villa Torlonia, trasformato a partire dalle 9.30, per un’intera giornata, in uno studio televisivo.

Personalità dal mondo della politica, dell’economia, della scienza e della cultura si alterneranno sul palco per discutere delle sfide più urgenti e dei cambiamenti epocali che attraversano il nostro tempo: la guerra commerciale, che dall’aprile 2025 ridisegna gli equilibri dell’economia globale; il nuovo assetto geopolitico internazionale; il conflitto in Medio Oriente che alimenta instabilità nella regione; il difficile cammino verso la pace in Ucraina; l’Europa che rafforza la propria difesa.

Ma lo sguardo è focalizzato anche al quadro politico italiano: le conseguenze del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia; la tenuta del governo Meloni e le prospettive del centrosinistra in vista delle prossime elezioni; le grandi sfide sociali ed economiche del Paese, dal lavoro alla produttività, dai salari ai contratti, fino ai nodi irrisolti della transizione ecologica e dell’intelligenza artificiale.

Tra gli ospiti che prenderanno parte all’evento: Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Angelo Bonelli, deputato AVS; Emanuele Orsini, Presidente Confindustria; Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL; Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL;Daniela Fumarola, Segretaria Generale CISL; Matteo Zuppi, Presidente della CEI; Luca Parmitano, astronauta ESA; Tatiana Berezhna, vicepremier e ministra della Cultura dell’Ucraina; Piero Benassi, Ex rappresentate permanente d’Italia presso l’Unione Europea; Stefania Andreoli, psicoterapeuta; Andrea Pezzi, imprenditore; Alberto Di Pietrantonio, padre di Sara; Gabriella Marano,psicologa clinica e forense; Monica Sansoni, garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio; Mariarosaria Taddeo, Professor of Digital Ethics and Defence Technologies, Oxford University; Paolo Boccardelli, rettore LUISS; Federico Tonioni, Responsabile delle Psicopatologie Web Mediate, Policlinico Gemelli di Roma; Eleonora Viscardi, influencer di tecnologia; Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom; Tiziana Catarci, docente di Ingegneria Informatica Università La Sapienza Roma; Francesco Di Napoli,attore; Maria Chiara Giannetta, attrice; Davide Marengo, regista; Jacopo Ierussi, Vicepresidente e Direttore Generale ACE – Associazione Creator Economy e Matteo Pogliani, Presidente ONIM – Osservatorio Nazionale Influencer Marketing.

L’evento, che sarà trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, si avvale del patrocinio di Roma Capitale e della partnership con Anpit, Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario; Autorità di Sistema Portuale del Mar Ioinio; Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; Autorità di Sistema Portuale di Sardegna; Autorità di Sistema Portuale di Sicilia Occidentale; AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE del MARE ADRIATICO MERIDIONALE; BBVA; CHALLENGE NETWORK S:P:A; Generalfinance; Google Cloud; La Collina dei CILIEGI; Lexus, brand premium del gruppo Toyota; Manpower; Rinascente; Sace; Sevendata S.p.A.; SIMEST e Terna S.p.A

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