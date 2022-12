Sky TG24 Live In a Bergamo, temi e ospiti

Due giorni di incontri, dibattiti, panel, interviste, con oltre trenta ospiti italiani ed internazionali dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo. Sky TG24 Live In, il format del canale di news che porta l’informazione nelle piazze e nelle città italiane per creare confronto e dibattito sul territorio, arriva a Bergamo prendendo il via venerdì 16 Dicembre dalle 13.30 per riprendere poi sabato 17 mattina a partire dalle 9.00.

Tema di questa settima edizione: ‘Le sfide del presente: traguardi’, per capire, approfondire e raccontare gli obiettivi che l’Italia e il mondo si devono porre per superare tutte le difficoltà della nostra epoca. E ragionare sugli strumenti necessari per affrontare i mutamenti geopolitici, economici, sociali, ambientali e culturali che, ridisegnando i modelli di società del futuro, sono diventati le priorità di tutti i grandi Paesi. In quest’ottica, dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile al Pnrr che sta vivendo le sue settimane cruciali fino ai traguardi raggiunti dalla scienza nella lotta al Covid-19, la scelta del canale diretto da Giuseppe De Bellis resta quella di spiegare e contribuire a immaginare soluzioni possibili per tutte le grandi sfide che, come mai era successo prima, ci hanno posto davanti all’urgenza di trovare strade comuni e percorribili per gestire i grandi e veloci cambiamenti della società contemporanea.

L’evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, è realizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo, la Commissione europea e la partnership scientifica dell’Università di Bergamo che ha messo a disposizione l’ex monastero di Sant’Agostino dove verrà allestito lo studio ospitando anche il pubblico composto in parte da studenti universitari e provenienti da alcuni licei locali. In questa suggestiva cornice, il canale di news accoglierà i propri ospiti, mentre chi vorrà partecipare in presenza potrà trovare tutte le informazioni necessarie su https://live-in-bergamo-2022-skytg24.eventbrite.it.

Ecco tutti gli ospiti che si alterneranno davanti alle telecamere: Chiara Appendino, Deputata del M5S, Ambrogio Beccaria, velista, Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale della Uil, Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Carlo Calenda, leader di Azione, Roberto Carraro, Docente di Nuove tecnologie all’ Accademia di Brera e imprenditore digitale, Norma Cerletti, insegnante di inglese e fondatrice di Norma’s Teaching, Luca Ciriani, Ministro per i rapporti con il Parlamento, Jonathan Coe, scrittore, Carlo Cottarelli, Senatore del Pd, Agostino Da Polenza, Presidente Comitato EvK2CNR, Sandra Gallina, Direttrice generale Health and Food Safety della Commissione Europea, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Alex Honnold, climber, Maria Latella, giornalista, Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore Sanità, Simone Moro, Alpinista e scrittore, Simon Mundy, giornalista Financial Times e autore di ‘Sfida al futuro’, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, David Quammen, Autore di ‘Spillover’ e ‘Senza respiro’, Elisa Palazzi, Professoressa di Fisica del Clima – Università di Torino, Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, Agnese Pini, Direttrice di QN, Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, Vincenzo Schettini, Fisico e autore di ‘La fisica che ci piace’, Ingrida Šimonytè, Primo ministro della Lituania, Amb. Stefano Stefanini, Ispi, Martina Strazzer, imprenditrice e content creator, Francesco Vezzoli, artista, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto e Patrick Zaki.

Parteciperanno anche i candidati alla guida della Lombardia Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti che avranno modo di raccontare quale futuro immaginano per la loro Regione.

Venerdì 16 sera, inoltre, sarà possibile assistere a due incontri, fra parole e musica, con i cantautori Motta e Samuele Bersani.

Nato 19 anni fa, Sky TG24 oggi conta 7 mila ore di diretta ogni anno, di cui 3500 dedicate a programmi di approfondimento, e 15 edizioni quotidiane del tg. A cui si aggiungono su skytg24.it quasi 21 milioni di visitatori unici, oltre 130 milioni di pagine viste e 20,5 milioni di visualizzazioni video, con una fan base social di oltre 6,6 milioni di utenti. Negli anni il canale all news ha raccontato il mondo, trasformandosi in una testata multipiattaforma – TV, sito, social, podcast – con cui informa il Paese attraverso un’articolata offerta editoriale. Con Sky TG24 Live In, la testata aggiunge un tassello in più, portando la sua programmazione dal vivo nelle città italiane.

L’evento è organizzato grazie anche alle partnership con A2A, Ansaldo Energia, Autostrade per l’Italia, Boston Consulting Group, Cassina, Generali Italia, Gewiss, Mastercard, Istituto per il Credito Sportivo, Jaguar Land Rover, Pirelli & C., Tim.