Sky TG24 ospiterà il confronto tra i leader di partito in vista delle prossime elezioni politiche. All’indomani della comunicazione sulla data del voto, la testata ha invitato tutti i leader di partito a confrontarsi davanti alle sue telecamere sui temi più rilevanti del presente e del futuro del Paese. Il canale diretto da Giuseppe De Bellis ha già ottenuto l’adesione di quasi tutti i leader e proseguirà con le adesioni nei prossimi giorni. Con questa decisione Sky TG24 si conferma la casa del confronto politico, sostenendo da sempre l’utilità del dibattito diretto tra i leader in tv e la loro importanza come momento fondamentale per una partecipazione maggiormente consapevole alla vita democratica del Paese da parte dell’opinione pubblica. Mettere a confronto visioni diverse, anche opposte, su come affrontare le grandi sfide che, in particolare, gli accadimenti degli ultimi trenta mesi hanno posto a livello globale, è un’opportunità che la testata responsabilmente, come media, offre ai cittadini e a chi si candida a rappresentarli.

Le regole del format

I leader si misureranno secondo un regolamento ben definito e condiviso fra i loro staff e la redazione. Il ‘Confronto’, infatti, ha avuto sempre regole chiare nei precedenti incontri ospitati da Sky: ordine di posizionamento definito per sorteggio, risposte scandite da un countdown, medesime possibilità di replica per tutti, un appello finale. Ed è un programma che da anni si caratterizza per essere focalizzato unicamente sui contenuti. Prosegue dunque l’impegno del canale, che da anni sostiene l’importanza dei faccia a faccia fra i candidati come un dovere di chi governa e un diritto degli elettori, al fine di informare su programmi e proposte dei partiti e favorire una scelta nelle urne quanto più possibile ragionata.

Anche in streaming

Oltre che sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre, il ‘Confronto’ sarà visibile anche in streaming sul sito skytg24.it. Il dibattito attorno ai temi trattati nel si estenderà anche ai canali Facebook, Twitter e Instagram di Sky TG24, dove sarà possibile seguire e commentare in tempo reale attraverso l’hashtag #ConfrontoSkyTG24.