Sky TG24, il podcast sul caso Elisa Claps

Una incredibile storia di cronaca, un mistero iniziato la mattina del 12 settembre 1993 e risolto, in parte, nel marzo del 2010 quando venne ritrovato il corpo di una giovane studentessa, Elisa Claps, ormai mummificato, nel sottotetto di una chiesa di Potenza. Una storia ricca di colpi di scena, depistaggi, segreti ed errori commessi durante le indagini. Un caso che probabilmente si sarebbe potuto chiudere dopo pochi giorni, ma che si trasforma in un giallo durato più di diciassette anni, permettendo al killer, Danilo Restivo, di uccidere ancora.

A 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, Sky TG24 riporta alla luce uno dei casi di cronaca più oscuri ed eclatanti della storia del nostro paese: DOVE NESSUNO GUARDA – IL CASO ELISA CLAPS è il nuovo podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media, a cura di Pablo Trincia, scritto da Riccardo Spagnoli, Alessia Rafanelli e Pablo Trincia.

Otto episodi, disponibili da sabato 26 agosto, uno al giorno e gratuitamente, su skytg24.it e su tutte le principali piattaforme, e con l’episodio finale martedì 12 settembre, proprio nel giorno in cui ricorrono i 30 anni dalla scomparsa della giovane.

A novembre su Sky TG24, con lo stesso titolo, è attesa la docuserie originale a cura di Pablo Trincia e con la regia di Riccardo Spagnoli. Quattro episodi e immagini inedite, per raccontare lo sconvolgente caso Claps, ma anche chi era Elisa nella vita di tutti i giorni.

PABLO TRINCIA (Lipsia, 1977) è un autore televisivo, inviato, scrittore e podcaster e responsabile di Chora Media Lab. Dopo anni come giornalista per carta stampata e tv ora si dedica ai podcast. È l’autore di “Veleno” (2017, La Repubblica), il primo podcast seriale italiano, a cui sono seguiti “Buio” e “Le guerre di Anna” (Audible). “Il dito di Dio”, “Megalopolis – Mumbai 2050” soni i suoi ultimi lavori e “Crac, la storia del caso Parmalat”.

IL PODCAST – PUNTATE

PT 1 (26 agosto): IL QUADRO – Elisa Claps ha sedici anni quando scompare da casa. Domenica 12 settembre 1993, va a messa con una sua amica e poi di lei non si sa più nulla. Gildo, suo fratello, capisce subito che il colpevole della scomparsa è un ragazzo del paese, Danilo Restivo. È in quel momento che per i familiari di Elisa inizia un incubo.

PT 2 (27 agosto): LA CITTÀ DELL’APPARENZA – Danilo Restivo è il sospettato numero uno. Non ha un vero alibi, mente spudoratamente agli inquirenti e in più i vestiti che indossava quella domenica sono sporchi di sangue. In paese però le voci su Elisa si fanno sempre più insistenti: la ragazza se n’è andata di sua spontanea volontà. Ne è convinto anche il prete del paese, l’ambiguo Don Mimì.

PT 3 (28 agosto): GENESI – Chi è Danilo Restivo? Che passato ha il ragazzo che a Potenza hanno soprannominato “il parrucchiere”? Perché è così ossessionato dal collezionare capelli di ragazze? Cosa è successo nei pressi del seminario, quando aveva solo 14 anni? Alcune testimonianze inedite ci raccontano la sua genesi da serial killer.

PT 4 (29 agosto): MUMMY IS DEAD! – La mattina del 12 novembre 2002, Heather Barnett, una sarta inglese, viene uccisa nel bagno di casa sua, a Bournemouth, in Inghilterra. A trovare il cadavere, barbaramente mutilato, sono i due figli adolescenti. Un omicidio avvenuto in un paese lontano, ma che in verità è collegato alla scomparsa di Elisa Claps. Entrambe Heather ed Elisa conoscevano Danilo Restivo.

PT 5 (30 agosto): NASCOSTA NEI CIELI – Per diciassette anni le indagini sulla scomparsa di Elisa non portano a niente. Depistaggi e sviste investigative hanno ingarbugliato un caso in realtà semplicissimo. Il 17 marzo 2010 però tutto cambia. Tre operai trovano un cadavere. È in un luogo impensabile, nel pieno centro di Potenza. Elisa è sempre stata lì, nell’unico posto in cui nessuno è andato a cercarla.

PT 6 (31 agosto): IN RELIGIOSO SILENZIO – Dopo la scomparsa di Elisa nessuno ha mai perquisito la Chiesa della Trinità, il luogo in cui la ragazza era stata vista per l’ultima volta insieme a Danilo Restivo. Quella chiesa è sempre stata il regno di Don Mimì e ancora oggi è uno dei grandi misteri del caso. Cosa è successo là dentro per diciassette anni? Indaghiamo sulle ombre e sui peccati della chiesa più importante della città.

PT 7 (1° settembre): THE KOREAN GIRL – Quando viene rinvenuto il cadavere della povera Elisa, Danilo Restivo vive in Inghilterra ormai da anni, insieme alla sua nuova moglie. A pochi passi da casa loro, la notte del 12 luglio, viene uccisa una ragazza coreana, Jong-Ok Shin detta Oki. È stata accoltellata alle spalle, proprio come Elisa, a poche decine di metri da casa di Danilo Restivo. Nonostante alcune strane coincidenze e i sospetti di una vicina, la polizia inglese non si concentra su di lui, ma su un ragazzo del posto.

PT 8 (12 settembre): UN RICORDO NON SCOMPARE – L’ultima puntata del podcast viene pubblicata nell’ora esatta in cui Elisa, trent’anni fa, ha salutato il fratello Gildo prima di sparire per sempre. È il capitolo finale della sua storia.

“DOVE NESSUNO GUARDA” è un podcast Originale di SKY Italia e SKYTG24 realizzato da Chora Media, scrittoda Riccardo Spagnoli, Alessia Rafanelli e Pablo Trincia con il supporto redazionale di Eleonora Numico. La sigla, lemusiche e il sound design e la post-produzione sono di Michele Boreggi, la creative producer è Audrey Gouband. I fonici in presa diretta sono Daniele Caniglia e Francesco Moretti; i fonici di studio sono Emanuele Moscatelli eLuca Possi.

Per SKYTG24: Direttore: Giuseppe De Bellis; Vicedirettore Vicario: Omar Schillaci; Vicedirettori: Michele Cagiano,Alessandro Marenzi, Daniele Moretti; Head of News Production: Alessandra Berardi.