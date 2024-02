Sky TG24. “Idee per il dopo”, 5 puntate dedicate al tema dell’IA

Idee per il dopo, in questo secondo ciclo, prova ad analizzare, comprendere, spiegare la rivoluzione creata dall’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di offrire nuovi strumenti per comprendere con maggiore consapevolezza ciò che sta accadendo nel mondo.

La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale generativa sta interessando, ad una velocità e un impatto senza precedenti, tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana.

Per questo torna su Sky TG24,con un ciclo di cinque appuntamenti dedicati al tema, Idee per il dopo, il format curato e condotto dal direttore del canale all news Giuseppe De Bellis, che sarà affiancato in qualità di co-conduttore e analista da Luciano Floridi, direttore del Centro di Etica Digitale all’Università Yale e Professore di Sociologia della Cultura e della Comunicazione all’Università di Bologna, uno dei maggiori esperti mondiali sul tema dell’I.A e delle sue conseguenze sulle nostre vite.

In questa terza puntata, in onda giovedì 8 febbraio alle 20.40 su Sky TG24, saranno affrontati gli aspetti relativi al tema del lavoro e i suoi cambiamenti derivanti da questa enorme rivoluzione. Più in particolare, verranno analizzate le potenziali nuove professioni che stanno nascendo, ma anche i rischi per quegli impieghi che potrebbero diventare obsoleti, e il modo in cui certi mestieri cambieranno radicalmente nei prossimi anni.

Saranno approfonditi inoltre, i nuovi modelli di regolamentazione dell’IA, il ruolo della digitalizzazione nella transizione energetica, gli investimenti utili per il mondo del lavoro digitale sfruttando i fondi del PNRR, e la necessità di sviluppare nuove competenze e nuovi approcci per i giovani in procinto di entrare nel mondo dell’occupazione.

Gli ospiti saranno: Stefano Da Empoli, Presidente dell’Istituto per la Competitività (I-Com), think thank da lui fondato nel 2005, e docente di economia politica a Roma Tre, Francesca Rossi, Presidente di AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) e IBM Fellow and AI Ethics Global Leader, ricercatrice di punta dell’IBM Research AI Thomas J. Watson Research Center, Agostino Santoni, vicepresidente di Confindustria con delega al digitale.

