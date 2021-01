Sky tg24 e skytg24.it, la serie ‘pillole di vaccino’ contro le fake news

I nuovi approfondimenti contro le fake news sul vaccino per prevenire il Covid: in onda ogni giorno fino al 7 gennaio, nel corso di tutte le principali edizioni del Tg. Un QR code consente ai telespettatori di accedere a contenuti speciali prodotti in sinergia con il sito di Sky Tg24.

Contro le fake news sul vaccino anti-Covid è necessaria un’informazione scientifica corretta, completa e di facile comprensione per tutti i cittadini italiani. È il caso di Sky Tg24 con “Pillone di vaccino”.

Come nascono i vaccini? Come è stato possibile crearne uno per il Covid-19 in meno di un anno? Perché non dobbiamo averne paura? Sono solo alcune delle domande a cui prova a rispondere la nuova serie targata Sky TG24: ‘Pillole di Vaccino’. A cura di Andrea Dambrosio e Fabio Vitale, con la supervisione del vicedirettore Omar Schillaci, il protagonista è Andrea Grignolio, divulgatore scientifico che insegna Medical Humanities e Bioetica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Cinque puntate che mixano informazione e storytelling per ripercorrere la storia delle pandemie, dei vaccini e degli scienziati che li hanno scoperti, per sfatare alcune fake news, per spiegare come funzionano e per provare a superare le trappole mentali che sottendono al rifiuto o alla paura di vaccinarsi. Ma l’ancora resta agganciata all’attualità che stiamo vivendo con focus sui nuovi vaccini Pfizer, Moderna e Astrazeneca e sulla campagna appena cominciata in Europa e in Italia.

La serie Pillole di Vaccino, iniziata con una prima puntata speciale il 27 dicembre in occasione del Vax Day, andrà in onda su Sky TG24 a partire da giovedì 31 dicembre fino al 7 gennaio, all’interno di tutte le principali edizioni del tg, ma si potrà trovare anche sul sito skytg24.it, sui canali social e ondemand. Novità: la presenza di un QR Code che apparirà durante la messa in onda e permetterà, inquadrandolo con la telecamera del proprio smartphone, di accedere a una serie di contenuti speciali legati al tema dei Vaccini (infografiche e mappe interattive, articoli, approfondimenti e podcast).

Con questa serie Sky TG24 inaugura una nuova modalità di racconto e di fare informazione su un argomento di fondamentale importanza e di urgente attualità. Un nuovo format complementare al lavoro che il canale all news di Sky fa tutti i giorni con i propri giornalisti e con i propri approfondimenti, sempre al servizio dei telespettatori.

I titoli delle cinque puntate sono: Il vaccino e la sua storia; Istruzioni per l’uso; Verità e bugie; Sì, no, forse; L’agenda del vaccino. Qui è possibile vedere un estratto della prima puntata (Alla scoperta dell’arma anticovid).