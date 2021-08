Da mercoledì primo settembre, giorno di partenza della mostra, assieme ai contributi dei propri inviati, Sky TG24 proporrà ogni giorno anche contenuti e interviste realizzati da Cinecittà News: on air con clip e pillole delle interviste più interessanti, su Spettacolo, lo spin-off dedicato all’intrattenimento del sito SkyTG24.it con tanti approfondimenti dedicati, e sui suoi canali social.

Stanno per accendersi i riflettori sul red carpet della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tra gli eventi mondiali più importanti del mondo del cinema. Per raccontare al meglio questo importante appuntamento, quest’anno Sky TG24 potrà contare anche sulla collaborazione editoriale con Cinecittà News, il daily online edito da Cinecittà.

I nuovi contenuti in onda su Sky TG24

Da mercoledì primo settembre, giorno di partenza della mostra, assieme ai contributi dei propri inviati, Sky TG24 proporrà ogni giorno anche contenuti e interviste realizzati da Cinecittà News: on air con clip e pillole delle interviste più interessanti, su Spettacolo, lo spin-off dedicato all’intrattenimento del sito SkyTG24.it con tanti approfondimenti dedicati, e sui suoi canali social. Inoltre, alcune delle interviste e degli appuntamenti di spettacolo di Sky TG24 saranno realizzati all’interno dell’Italian Pavilion allestito all’hotel Excelsior. In questo modo la testata punta a fornire al proprio pubblico un’informazione ancor più ricca e completa sull’evento, con tutte le notizie e gli aggiornamenti dalla mostra: i film più attesi, in gara e fuori concorso, gli attori italiani e le star internazionali presenti al Lido, i premi e il glamour della kermesse.