L’Italia torna al voto. Domenica 12 giugno i cittadini di oltre 900 comuni andranno alle urne voto per eleggere sindaci e consiglieri comunali. In totale, saranno 978 i centri che voteranno per le amministrative in questa tornata. Alle urne 26 capoluoghi di Provincia: tra questi anche quattro capoluoghi di Regione (Catanzaro, Genova, L’Aquila e Palermo). E nello stesso giorno si voterà anche per i referendum sulla giustizia. Sky TG24 racconterà tutto questo nello Speciale Election Day con collegamenti dai quartier generali dei partiti e dei comitati referendari, e dalle principali città coinvolte con interviste, servizi di approfondimento e reazioni a caldo. Dalle 22.30 di domenica il canale all news inizierà a dare conto dello spoglio delle schede per il referendum con Giovanna Pancheri e Roberto Palladino, mentre dalle 14.00 di lunedì 13, documenterà quello per il voto amministrativo con Fabio Vitale, Valentina Bendincenti, Helga Cossu e Milo D’Agostino che si passeranno il testimone fino a notte inoltrata.

Fra gli ospiti che interverranno per commentare l’esito dei due voti, Lorenzo Pregliasco, Quorum Youtrend, Edmondo Bruti Liberati, Comitato del No, Carlo Nordio, Comitato del Sì, Luigi Contu, direttore dell’Ansa, Agnese Pini, direttrice della Nazione, Augusto Minzolini, direttore del Giornale, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, Maurizio Molinari, direttore Repubblica, Roberto Arditti, direttore di Formiche, Massimo Martinelli, direttore del Messaggero, Pietro De Leo, del Tempo.

La programmazione speciale sarà disponibile anche attraverso tutte le piattaforme social di Sky TG24.