Il direttore del canale all news Giuseppe De Bellis conduce insieme a Luciano Floridi il ciclo di 5 appuntamenti dedicati al tema. Gli ospiti della 1^ puntata: Oreste Pollicino, Andrea Renda e Mariarosaria Taddeo. “Idee per il dopo” in onda da giovedì 25 gennaio alle 20.40 su Sky TG24 (canali 100 e 500 di sky e canale 50 del dtt), su Skytg24.it e on demand.

La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale generativa sta interessando, ad una velocità e un impatto senza precedenti, tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. Per questo torna su Sky TG24, con un ciclo di 5 appuntamenti dedicati al tema, Idee per il dopo, il format curato e condotto dal direttore del canale all news Giuseppe De Bellis, che sarà affiancato in qualità di co-conduttore e analista da Luciano Floridi, direttore del Centro di Etica Digitale all’Università Yale e Professore di Sociologia della Cultura e della Comunicazione all’Università di Bologna, uno dei maggiori esperti mondiali sul tema dell’I.A e delle sue conseguenze sulle nostre vite.

In questo nuovo ciclo, in onda a partire da giovedì 25 gennaio alle 20.40 su Sky TG24, saranno affrontati tutti gli aspetti relativi a questa enorme rivoluzione: il racconto delle radici della scienza e della tecnologia che ha portato allo sviluppo dell’I.A., la spiegazione del vocabolario necessario per comprendere l’argomento, le sue applicazioni pratiche in tutti i settori economico-produttivi come medicina, industria, finanza, cultura, spettacolo, business, informazione. Gli approfondimenti porranno l’accento anche sulle conseguenze etiche e sociali che l’intelligenza artificiale comporta, dall’automazione del lavoro alla correttezza nell’utilizzo dei dati personali, cercando di comprendere e anticiparne gli effetti sulla nostra società. Ospiti del primo episodio, per parlare delle nuove normative che regolamenteranno l’uso dell’I.A e del tema della privacy: Oreste Pollicino, Professore di diritto costituzionale all’Università Bocconi e rappresentante italiano presso il managing Board dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali di Vienna, Andrea Renda, Direttore scientifico del CEPS (Centre for European Policy Studies, think tank a Bruxelles) e professore di politiche digitali e IA all’European University Institute di Firenze e Mariarosaria Taddeo, Professor of Digital Ethics and Defence Technologies all’Oxford Internet Institute.

Come ogni cambiamento di tale portata, anche l’avvento dell’intelligenza artificiale, sta generando grandi apprensioni collettive, ma altrettante opportunità. L’ opinione pubblica si sta dividendo tra catatrofisti ed entusiasti, in una polarizzazione figlia dell’epoca in cui viviamo e della velocità dei mutamenti che ci circondano e in parte subiamo. Idee per il dopo torna quindi per analizzare, comprendere, spiegare, e offrire all’opinione pubblica tutti gli strumenti per affrontare questa fase con maggiore consapevolezza. Lo scopo rimane quello di raccontare ciò che sta accadendo, approfondendo ciò su cui l’intelligenza artificiale incide di più: la conoscenza, i comportamenti, l’etica, la convivenza, il rapporto con la verità, il nostro modo di lavorare e, soprattutto, di vivere.