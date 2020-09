Aprirsi a nuovi linguaggi e pubblici, sempre con l’accuratezza e l’imparzialità di Sky TG24. Con questo spirito la testata all news di Sky produrrà dal 14 settembre 2020 un nuovo servizio di podcast.

Non solo un semplice bulletin con le principali notizie del tg, saranno realizzati infatti tanti podcast tematici, che racconteranno l’attualità da una prospettiva più laterale. Un punto di vista differente, più diretto, diverso dal taglio televisivo ma anche da quello di web e social. Saranno “immagini da ascoltare”, podcast dedicati ai fatti della giornata, ma anche a temi più larghi, per spiegare cosa accade nel mondo. Il primo titolo presentato questa settimana sarà solo l’inizio di un’offerta che si arricchirà ulteriormente nel tempo. I podcast saranno tutti disponibili sul sito Skytg24.it, mentre alcuni dei titoli saranno diffusi anche su Spotify e Spreaker.

I temi dei primi podcast

Si partirà lunedì 14 settembre con “La scuola sotto esame”, a cura di Tiziana Prezzo, che per 5 giorni, con altrettante puntate, racconterà il ritorno a scuola, tra incertezze e difficoltà, attraverso le voci di alunni, genitori e professori raccolte in giro per l’Italia.

Gli altri podcast, in partenza prossimamente, saranno “Black Lives Soundtrack”, a cura di Nicola Ghittoni, che ripercorre la storia della questione razziale negli Usa e la lotta per i diritti civili attraverso le canzoni che hanno contribuito a raccontarla. “Tra le righe”, a cura di Filippo Maria Battaglia, che racconterà storie di libri e di scrittura con interviste e contributi di chi ogni giorno vive di parole. “1234”, a cura di Alberto Giuffrè, porta il nome della password più diffusa al mondo e anche quella che non bisognerebbe mai scegliere: approfondirà la storia di cybersecurity del momento, dalle truffe online agli intrighi internazionali.

A ottobre prenderà il via anche un podcast dedicato a uno degli eventi internazionali più importanti dell’anno: le Elezioni presidenziali degli Stati Uniti, Paese che arriva alle urne dopo essere stato duramente colpito dalla pandemia.