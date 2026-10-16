Sky TG 24, domani in onda il nuovo programma “Gli Invisibili-Il potere che non si vede”

Alla scoperta degli uomini e delle donne poco conosciuti dal grande pubblico, ma protagonisti delle decisioni che segnano la vita del Paese. Sono i grand commis dello Stato, protagonisti di ‘Gli Invisibili – Il potere che non si vede’, il nuovo spazio di Sky TG24 all’interno di Agenda, l’approfondimento settimanale della testata condotto da Lavinia Spingardi, in onda il sabato dalle 11.30 alle 12.00. La prima intervista, in onda sabato 17 ottobre alle 11.30, sarà quella al Segretario Generale del Quirinale Ugo Zampetti. Nel corso dell’incontro l’alto funzionario ha affrontato il tema dei rapporti tra la Presidenza della Repubblica e il Governo, sottolineando la continuità della collaborazione istituzionale al di là delle diverse maggioranze politiche: “Il rapporto con la Presidenza del Consiglio si è sempre svolto, con tutti i governi che si sono succeduti, in un rapporto di corretta e fattiva collaborazione”. E ha inoltre raccontato il metodo con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affronta i passaggi più delicati della vita istituzionale: “Momenti difficili ci sono stati e ci saranno per tutte le istituzioni. Il Presidente Mattarella vive ogni situazione, anche le più difficili, con assoluta serenità, con metodo, concentrandosi – ha sottolineato – sulle soluzioni piuttosto che attardandosi sui problemi.”



Chi sono le persone che, lontano dai riflettori della politica, contribuiscono a indirizzare le decisioni di maggior peso a livello nazionale? E quale rapporto lega il potere tecnico e amministrativo a quello politico? Da sabato 17 ottobre sul canale all news un viaggio tra le personalità che esercitano un potere discreto ma essenziale per capire come funziona davvero la macchina dello Stato.



Tra i protagonisti, intervistati da Virman Cusenza, giornalista e scrittore, già direttore de Il Mattino e de Il Messaggero, Ugo Zampetti, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica; Fabrizio Castaldi, Segretario Generale della Camera dei Deputati; Federico Toniato, Segretario Generale del Senato della Repubblica; Daria Perrotta, Ragioniera Generale dello Stato; Vittorio Pisani, Capo della Polizia; Francesca Quadri, a Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio. In studio, analisti e commentatori per approfondire i meccanismi del potere istituzionale offrendo al pubblico ulteriori chiavi di lettura sui processi decisionali del Paese.



Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz