Sky Sport - Volley: “FIVB Men’s World Championship”, domani il via al mondiale maschile, live su Sky e in streaming su NOW (prima fase 26-31 agosto 2022).

Al via l’edizione 2022 del FIVB Men’s World Championship, il mondiale maschile di volley. Appuntamento su Sky e in streaming su NOW da domani, venerdì 26 agosto, e fino all’11 settembre, con tutte le partite dell’Italia in diretta.

Ad ospitare la manifestazione due città, Lubiana, in Slovenia, e Katowice, in Polonia, nazione che detiene il trofeo. Tra le grandi favorite, oltre ai padroni di casa, anche la Francia, vincitrice dell’oro olimpico a Tokyo e dell’ultima Nations League, e il Brasile, che ha giocato le ultime due finali mondiali.

L’Italia di Fefè De Giorgi, campione d’Europa in carica e inserita nel Girone E con Canada, Cina e Turchia, ha le carte in regola per dire la sua e sarà di scena in terra slovena, alla Stozice Arena.

Telecronache degli incontri affidate a Stefano Locatelli e Michele Gallerani, affiancati nel commento da Andrea Zorzi e Alberto Cisolla.

Aggiornamenti live anche su Sky Sport 24, che dedicherà approfondimenti al Mondiale in compagnia di Federica Lodi, con i collegamenti live e le interviste ai protagonisti di Alessandro Acton, inviato a Lubiana. News e curiosità anche su skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

L’esordio dell’Italia è previsto sabato 27 agosto, avversario il Canada, cui faranno seguito i match contro la Turchia, lunedì 29, e la Cina, mercoledì 31, tutti alle ore 21.15 e in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW (quella con i turchi live anche su Sky Sport Uno).

Ogni giorno due partite in diretta e gli incontri dell’Italia analizzati dalla lente di ingrandimento dello Sky Sport Tech, affidato ad Andrea Zorzi.

Alla fase iniziale partecipano in tutto 24 nazionali; di queste 16 passeranno alla seconda, ovvero gli ottavi di finale, che daranno il via alla fase a eliminazione diretta. Poi, i quarti, le semifinali e la finale in programma domenica 11 settembre alla Spodek Arena di Katowice.