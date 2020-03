Sky Sport MotoGP, da domani in diretta Gran Premio del Qatar di Moto2 e Moto3

Sky Media la pubblicità di Gran Premi e studi di MotoGP e tutto il campionato di Superbike della stagione 2020 per tutte le piattaforme Sky: Pay (Sky Sport), FTA (TV8) e per i canali Digital

Parte domani sul Circuito di Losail il Gran Premio del Qatar di Moto2 e Moto3, in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) fino a domenica 8 marzo, con le gare in programma alle 14.20 (Moto3) e alle 16 (Moto2). In attesa del debutto della MotoGP in Texas il prossimo 5 aprile per il Gran Premio delle Americhe, a Doha si accendono i motori delle altre due classi del Motomondiale. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di Moto2 e Moto3 saranno di Guido Meda e Mauro Sanchini.

In tutto, saranno 20 i Gran Premi della nuova stagione: 19 quelli di MotoGP dopo la cancellazione del GP del Qatar, 6 di questi – Italia, Catalunya, Olanda, San Marino e Riviera di Rimini, Aragón e Valencia – live anche su TV8. Una stagione da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go), ma anche sul digitale terrestre, in chiaro su TV8, via fibra e su NOW TV, il servizio in streaming di Sky.

NOVITÀ 2020

Mettersi alla guida delle moto da corsa è il sogno di ogni appassionato. Il 2020 di Sky Sport MotoGP offrirà speciali straordinari in cui i tutti i motociclisti-narratori del canale proveranno in pista alcune delle moto che hanno fatto la storia, comprese le MotoGP più moderne! È il ciclo della nuova serie “We Ride”: nuove entusiasmanti produzioni originali che aiuteranno certamente a capire meglio le corse e i piloti, andando ad arricchire la programmazione del canale 208 e il catalogo on demand, già ricchissimo con i suoi 83 titoli. Le produzioni originali di Sky Sport MotoGP, contempleranno anche speciali monografici sui piloti in attività, sui grandi della storia, aprendo anche un nuovo filone sulle Moto d’Epoca. Un’enorme esperienza narrativa che si concluderà con una vera docu-fiction della stagione in cui i piloti e la popolazione del paddock saranno chiamati ciascuno a “recitare la propria parte”, preservando l’autenticità delle sfide in pista, delle emozioni e dei valori del motociclismo. Le analisi tecniche saranno sempre più accurate, semplici e accessibili grazie al ritorno di una vera MotoGP, la Sky Sport Bike, nello studio mobile di Sky Sport MotoGP, punto di riferimento e di incontro per piloti, tecnici e opinionisti nelle tappe europee. La moto all’interno dello studio avrà come sempre l’obiettivo di rendere più immediate le spiegazioni tecniche. Anche lo Sky Sport Tech di Mauro Sanchini, per analizzare traiettorie, curve e sorpassi, sarà implementato con nuovi strumenti.

PROGRAMMAZIONE GP QATAR – Il lungo weekend del Qatar parte già domani, giovedì 5 marzo, con la conferenza stampa dei piloti, in programma alle 15. Venerdì 6 si scende in pista alle 11.20, con le prime prove libere della Moto3, seguite alle 12.15 da quelle della Moto2. Nel pomeriggio, alle 15 e alle 15.55, in diretta le seconde prove libere della Moto3 e della Moto2.

Sabato 7 marzo aprono il programma le terze prove libere della Moto3, seguite alle 11.45 da quelle della Moto2. Le qualifiche della Moto3 scattano alle 15.05, anticipate alle 14.50 dal Paddock Live, con Vera Spadini e i suoi ospiti in studio, e seguite alle 16 dalle qualifiche di Moto2 (alle 16.50 il Paddock Live post qualifiche). Segue alle 18 la conferenza stampa di fine giornata. Domenica si apre con il warm up delle 11.05, mentre la gara della Moto2 scatterà alle 14.20 (pre dalle 14 e post dalle 15.15). Alle 16, poi, la gara della Moto2, anticipata dalle rubriche di Sky Sport MotoGP con il pre e post gara.

MARQUEZ UNLIMITED – Partono anche gli speciali di Sky Sport MotoGP: fino a sabato 7 marzo, appuntamento con “Marquez Unlimited”. Stasera alle 23 e alle 23.15 in onda la prima e la seconda puntata, poi ogni sera alle 20.15 e alle 22.15 gli altri episodi. Un coinvolgente documentario sull’8 volte campione del mondo di MotoGP, che ripercorre i momenti più importanti della sua stagione 2019. Dal recupero dopo l’intervento alla spalla alle sfide in pista, fino alla celebrazione del Mondiale vinto dal fratello Alex.

Inoltre, domani alle 14.15 in onda “Ducati 2020 e oltre”: la stagione deve ancora iniziare, ma il mercato piloti è già entrato nel vivo e la squadra che ancora non si è mossa è la Ducati. in questa intervista di Antonio Boselli, il direttore sportivo di Ducati Corse Paolo Ciabatti racconta le strategie della casa di Borgo Panigale.

