Sky Sport, la stagione 2026 del World Rally Championship su Sky e in streaming su NOW

Nella grande stagione dei motori 2026 su Sky e in streaming su NOW ci sarà anche il FIA World Rally Championship: da giovedì 22 gennaio riparte nella Casa dello Sport la massima competizione mondiale di rally, con un calendario che porterà su Sky Sport tutte le 14 tappe tra Europa, Asia, Africa e Sud America.

La stagione prenderà il via questo weekend con la 94esima edizione del Rally Monte-Carlo: giovedì 22 gennaio in programmala speciale delle 16 suSky Sport Arena, mentre alle 20.30 su Sky Sport F1 andrà in scena la suggestiva tappa serale. Venerdì alle 18 si sfida di nuovo il cronometro nella terza TV Stage (Sky Sport Arena). Sabato si parte alle 8.30 con la quarta TV Stage, mentre alle 12.30 sarà il momento del quinto appuntamento live (entrambe su Sky Sport Arena). Alle 18.30 chiude la giornata la sesta TV Stage sul tracciato delle gare di F1 nel Principato (Sky Sport Max). Domenica il gran finale: alle 9.30 la settima TV Stage,mentre alle 13 sarà il momento della Powerstage finale che si snoderà attraverso i celebri tornanti del Col de Turini (Sky Sport Arena).

Grande attesa per il campione del mondo piloti 2025 Sebastien Ogier e la sua Toyota, con la squadra giapponese che schiera per la stagione anche Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e la novità Oliver Solberg, per provare a ottenere il sesto successo consecutivo tra i costruttori. Ambizioni di titolo per la Hyundai, con le vetture titolari che saranno pilotate da Thierry Neuville e Adrien Fourmaux affiancati, per la terza vettura, da Hayden Paddon, Esapekka Lappi e Dani Sordo. Nuova line-up tutta irlandese per il team Ford M-Sport, con la conferma di Joshua McErlean e l’arrivo di Jon Armstrong.

A raccontare le sfide contro il tempo su tutte le superfici la squadra editoriale di Sky Sport, con i telecronisti Rosario Triolo e Lucio Rizzica che si alterneranno al commento delle live stage affiancati dalle analisi di Andrea Crugnola, Dario D’Esposito e Gabriele Cogni.

Per tutta la stagione aggiornamenti continui su Sky Sport 24, con news anche su SkySport.it e nella sezione premium Sky Sport Insider, oltre che sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

WRC: IL RALLY MONTE-CARLO IN DIRETTA SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT F1 E NOW

Giovedì 22 gennaio

Ore 16: TV Live Stage 1 (Sky Sport Arena e NOW)

Ore 20.30: TV Live Stage 2 (Sky Sport F1 e NOW)

Venerdì 23 gennaio

Ore 18: TV Live Stage 3 (Sky Sport Arena e NOW)

Sabato 24 gennaio

Ore 8.30: TV Live Stage 4 (Sky Sport Arena e NOW)

Ore 12.30: TV Live Stage 5 (Sky Sport Arena e NOW)

Ore 18.30: TV Live Stage 6 (Sky Sport Max e NOW)

Domenica 25 gennaio

Ore 9.30: TV Live Stage 7 (Sky Sport Arena e NOW)

Ore 13: TV Live Stage 8 – Powerstage (Sky Sport Arena e NOW)

