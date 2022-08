È on air il nuovo promo Sky Sport dedicato alla UEFA Champions League realizzato dalla Sky Creative Agency.

Al centro del promo, c’è un vero e proprio esame di maturità per le quattro squadre italiane impegnate nel torneo: Milan, Inter, Napoli e Juventus. Professori d’eccezione due talent Sky Sport che la Champions League l’hanno vinta: Fabio Capello e Alessandro Del Piero. A essere “interrogati” sulle Teorie e Tecniche della UEFA Champions League troviamo via via studenti dalle grandi ambizioni: Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku, Sandro Tonali e Giovanni di Lorenzo, quest’ultimo in DaD, come è successo a tanti negli ultimi anni. Tutti gli esaminandi passano brillantemente le domande della parte di teoria, ora avranno il compito di metterla in pratica.

Appuntamento dal 6 settembre su Sky Sport con la fase a gironi della UEFA Champions League. Su Sky, 121 partite su 137 a stagione della massima competizione europea.

Lo spot

Guarda il video.