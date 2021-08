Gli eventi in 4K HDR in programmazione sul canale inclusi in Sky Sport e/o Sky Calcio saranno accessibili ai clienti che, oltre a possedere uno Sky Q via satellite correttamente configurato per la visione in 4K, possiedano un TV che supporta il 4K, siano abbonati ai pacchetti Sky Calcio e/o Sky Sport e abbiano Sky HD o Sky Ultra HD.

Svelata da Sky Sport la stagione 2021/2022 con un’offerta con una varietà di eventi e discipline sui canali sport di Sky, disponibili anche in streaming su NOW (fatta eccezione per la Serie C).

Calcio, motori, tennis, basket, rugby, golf, atletica, padel e tanti altri sport: in totale più di 20 discipline, le grandi competizioni sportive con oltre 8 mila 300 ore di diretta, raccontate con la passione e la competenza della squadra di talent e giornalisti Sky sui 10 canali Sky Sport.

La casa dello sport accoglie anche nuovi volti: Antonio Conte, special guest negli studi della Champions League e di calcio internazionale per la stagione 2021/2022, oltre che protagonista del nuovo spot di Sky in onda a partire dai prossimi giorni, e Melissa Satta, nuovo volto di “Sky Calcio Club” la domenica sera con Fabio Caressa, e conduttrice di “Goal Deejay”, programma che chiuderà la tre giorni di coppe europee.

E da domani debutta il nuovo studio panoramico multisport di Sky Sport 24 – il primo ed unico canale all news sportivo in Italia, che proprio oggi compie 13 anni – con tutte le news e gli approfondimenti, una finestra su tutti gli eventi live con la novità del nuovo contenitore del weekend “La casa dello sport”, una sorta di Diretta Sport, una rassegna di tutti gli eventi in corso e di tutte le notizie di giornata, con l’alternarsi di collegamenti e ospiti per raccontare la ricca programmazione di sport in tv, in studio con Fabio Tavelli (sabato) e Mario Giunta (domenica).

Su Sky l’esperienza di visione è unica e punta sulla comodità di fruizione e sulla qualità delle immagini, con investimenti sempre crescenti per dare il meglio agli abbonati, come dimostra la grande novità di quest’anno: la nascita di Sky Sport 4K, il nuovo canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul canale 213 per i clienti Sky Q via satellite.

Sky Sport 4K è al canale 213 di Sky Q via satellite. Il nuovo canale non è disponibile per i clienti Sky Q via internet né My Sky. Gli eventi in 4K HDR in programmazione sul canale inclusi in Sky Sport e/o Sky Calcio saranno accessibili ai clienti che, oltre a possedere uno Sky Q via satellite correttamente configurato per la visione in 4K, possiedano un TV che supporta il 4K, siano abbonati ai pacchetti Sky Calcio e/o Sky Sport e abbiano Sky HD o Sky Ultra HD.

Sky continua a puntare sulla tecnologia sempre all’avanguardia, in grado di esaltare ogni attimo di gioco, ogni record, le performance dei migliori atleti e dei top club. Un’innovazione continua, dallo Sky Sport Tech, alla realtà aumentata, per consentire al telespettatore di partecipare all’evento sportivo a 360°, fino a Sky Arena, la nuova frontiera dell’analisi tattica in 3D, che permette di vedere le azioni di gioco da tutte le angolazioni possibili, ricostruite nello stadio virtuale di Sky Sport. E ancora: l’App Live per accedere a match center, risultati e classifiche, e lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo ed essere sempre al centro dell’azione.

Una stagione da vivere su Sky Q, il punto di riferimento per tutta la famiglia dove ognuno trova tutto quello che ama, sull’APP Sky Go, che da 10 anni rende possibile ai clienti Sky la visione dei contenuti dei migliori canali dell’offerta Sky e migliaia di titoli on demand da guardare su smartphone, tablet e pc, in qualunque posto e in qualsiasi momento, ma anche instreaming su NOW, che ha appena lanciato la nuova campagna che racconta l’ampia offerta sportiva con quattro grandi talenti italiani come protagonisti: Matteo Berrettini, Gigi Datome, Alessandro Bastoni e Antonio Giovinazzi.

Calcio, oltre 1.600 partite

Le immagini degli Azzurri Campioni d’Europa a Wembley nella Finale di UEFA EURO 2020 sono ancora negli occhi e nel cuore di tutti gli italiani. È con la stessa passione ed emozione che Sky racconta lo sport più amato, live dagli stadi più belli del nostro continente. La stagione del grande calcio su Sky è già cominciata con i primi turni di tutti e tre i campionati professionistici italiani: la Serie A TIM (3 partite per ogni turno e un totale di 114 match a stagione), la Serie BKT (tutti i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout), la Serie C (fino a 8 gare per ogni giornata su satellite e digitale terrestre).

Hanno già iniziato a regalare gol e spettacolo anche i campionati esteri, elemento fondamentale dell’offerta calcistica di Sky, con le prime giornate della Ligue 1 francese, della Bundesliga tedescae della Premier League inglese. Mai come in questa stagione si attendono gol ed emozioni da questi campionati, imperdibili per gli appassionati di calcio, che su Sky si potranno godere la stagione delle grandi stelle protagoniste del calciomercato mondiale come Messi al PSG, Ronaldo allo United, Lukaku al Chelsea. Aspettando di ritrovarli tutti dal 14 settembre con il via della fase a gironi di UEFA Champions League (con 121 incontri a stagione), UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League (tutti i match di entrambe le Coppe anche grazie a Diretta Gol), per un totale di oltre 1.600 match a stagione.

Inoltre, Sky è la tv della Serie A maschile e femminile di calcio a 5 per i prossimi due anni, oltre a trasmettere la nona edizione della FIFA Futsal World Cup 2021 (12 settembre-3 ottobre 2021), la FIFA U20 Women’s World Cup 2022 e la UEFA Youth League.

E arriva una new entry di prestigio assoluto: Antonio Conte ha scelto Sky Sport per vivere e raccontare le emozioni del grande calcio nella prossima stagione. Uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio moderno sarà special guest negli studi della Champions League 2021/2022 e in quelli di calcio internazionale, per condividere l’esperienza e la passione vissute sul campo, in una carriera costellata d’imprese e successi in tutti i contesti che l’hanno visto protagonista, prima da calciatore e poi in panchina.

Anche nella stagione 2021/2022 Sky Sport schiera una formazione di straordinario talento, formata da Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Nando Orsi.

Gli studi di Champions League saranno condotti da Anna Billò, con Mario Giunta che curerà gli spazi news, mentre quelli di Europa League saranno condotti da Leo Di Bello, con Margherita Cirillo.

Tra i volti nuovi della stagione di Sky, Melissa Satta sarà presenza fissa a “Sky Calcio Club”, confermatissimo la domenica sera con Fabio Caressa e il suo prestigioso parterre di ospiti, tra cui Beppe Bergomi, voce del trionfo azzurro a UEFA EURO 2020.

Gli studi del sabato sera, “Sky Calcio l’Originale”,sonocondotti da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio (mattatori insieme a Fayna e a Marco Bucciantini, stasera e domani, delle serate conclusive di “Calciomercato – L’Originale”), Paolo Condò, Billy Costacurta e il “ritorno” di Anne Laure Bonnet, che porta la sua competenza nel calcio internazionale e condurrà anche una nuova rubrica, “Mondogol”, in onda tutti i lunedì e dedicata proprio ai campionati esteri di Sky. Caratteristica di tutti gli spazi di approfondimento e delle rubriche sul calcio sarà la trasversalità, un racconto che unisce il meglio del grande calcio europeo, tutto in un unico posto.

Due novità alla conduzione degli studi di Serie A: Giorgia Cenni per gli approfondimenti del match delle 12.30 della domenica (con Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi), Federica Masolin per guidare il pubblico di Sky nel posticipo del lunedì sera. I pre e post gara del Campionato di Serie B sono curati da Marina Presello, mentre per gli studi del calcio internazionale c’è Federica Lodi.

Oltre 20 discipline sportive

Una grande varietà di discipline sportive, emozioni da vivere live, imprese da ricordare e campioni per cui tifare. A partire dai motori, con le gare dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike in programma su Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP,tra cui ilGP d’Italiadi F1 del 12 settembre a Monza e ildoppio appuntamento del 19 settembre e del 24 ottobre sulla pista dedicata a Marco Simoncelli a Misano. Senza dimenticare tutti gli altri campionati motoristici (F2, F3, Formula E, Ferrari Challenge, Porsche SuperCup, DTM, Moto2, Moto3, MotoE, CIV e CEV, BMW M2 CS Racing Cup Italy) e il grande ritorno su Sky dell’Indycar Series, a partire dalla stagione 2022. In totale più di 260 appuntamenti e oltre 910 ore live.

Su Sky Sport Tennis, il canale dedicato al tennis e al padel, i grandi appuntamenticon gli ATP Masters 1000, Wimbledon e le prossime Nitto ATP Finals di Torino (14-21 novembre), che saranno seguite con una copertura straordinaria live da Torino, oltre a una selezione di tornei ATP 500, ATP 250, alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano(9-13 novembre) e alla ATP Cup del prossimo gennaio, trasmessi grazie alla partnership con SuperTennis, visibile in HD per i clienti Sky al canale 212. Continua anche il World Padel Tour 2021 con sei tornei Open tra cui spicca il Sardegna Open (6-12 settembre), i Masters di Barcellona (13-19 settembre) e Buenos Aires (22-28 novembre), fino alla conclusione con il Madrid Master Final (16-19 dicembre). Va ricordato che gli abbonati Sky potranno seguire su Eurosport anche gli US Open di tennis che iniziano oggi.

In attesa che su Sky Sport NBA riparta la stagione della pallacanestro americana (dal 19 ottobre), dal 30 settembre su Sky Sport Arena arrivano due grandi novità per tutti gli appassionati di basket: la Turkish Airlines EuroLeague e la 7 DAYS EuroCup. Senza dimenticare gli appuntamenti con EuroBasket 2022, con la Nazionale italiana rilanciata dalle Olimpiadi che giocherà il suo girone in casa, a Milano, l’AmeriCup 2022 e la AsiaCup 2022.

Sui canali sportivi di Sky una grande offerta di rugby, con l’Autumn Nations Series (il 6 novembre si giocherà Italia–Nuova Zelanda), gli eventi organizzati da Sanzaar (il Rugby Championship 2021 e le finali dei campionati neozelandese e sudafricano), l’Heineken Champions Cup e l’European Challenge Cup 2021/22. E nel 2022 la programmazione della palle ovale si impreziosisce ancora di più anche grazie al Sei Nazioni (oltre al Sei Nazioni U20 e il Sei Nazioni Women). E poi il golf,con l’Augusta Masters, il PGA Championship, lo US Open e il The Open Championship. Da non perdere il prossimo appuntamento con l’Open d’Italia (2-5 settembre). E ancora: l’atletica leggera, con gli Azzurri straordinari protagonisti a Tokyo, che vedremo su Sky con la Wanda Diamond League che potremo seguire fino al 2023 e che quest’anno termina con gli ultimi due meeting, a Bruxelles (3 settembre) e Zurigo (8-9 settembre), che vanno ad aggiungersi a quelli del World Athletics Continental Tour Gold 2021. Tra i grandi eventi sportivi di Sky, anche la International Swimming League di nuoto, il baseball americano della Major League Baseball 2021 e i programmi ufficiali della All Elite Wrestling 2021, in un palinsesto di appuntamenti di altri sport che andrà ad arricchirsi nel corso della stagione.

La forza delle imprese sportivepassa attraverso le emozioni di chi le racconta: oltre alla super squadra di telecronisti e commentatori del calcio, Sky Sport può vantare una serie di eccellenze giornalistiche nella narrazione di tutti gli altri sport, con le voci più autorevoli del panorama giornalistico e sportivo contemporaneo, e grandi talent che portano in studio e in telecronaca la loro grande esperienza di atleti vincenti.

Produzioni originali

Sempre accese le produzioni originali di Sky Sport, diventate un marchio di fabbrica della programmazione. Personaggi, sport e cultura: un racconto televisivo di storie, imprese sportive e protagonisti che le hanno rese tali, realizzato grazie alla qualità di una straordinaria squadra di storytellers: Federico Buffa (“#SkyBuffaRacconta” – che tornerà con un nuovo ciclo di storie americane), Matteo Marani (“Storie” – prossimo appuntamento “L’ultimo giro di Ayrton”, dedicato alla leggenda di Senna) Paolo Condò (“Mister Condò”) e Giorgio Porrà (“L’Uomo della Domenica” e la novità “Sogni di gloria – Racconti di Sport”, dall’8 settembre), tutte disponibili anche on demand e in streaming su NOW.

Sky Sport 24

La grande stagione dello sport di Sky sarà scandita dalle notizie del primo e unico canale all news sportivo in Italia, che garantisce la copertura su tutti i grandi eventi del panorama mondiale. Il nuovo studio, che verrà inaugurato domani, ospiterà non solo le edizioni del telegiornale, ma anche tutti gli spazi di approfondimento, le rubriche, gli studi che accompagneranno i grandi eventi. Confermati gli appuntamenti quotidiani, dal lunedì al venerdì, con “Il Calcio è servito”condotto da Cristiana Buonamano, “Pomeriggio Sky Sport 24” con Sara Benci, “Campo Aperto” con Leo Di Bello, “23”l’approfondimento di seconda serata condotto quest’anno in alternanza da Federica Lodi e Davide Camicioli. Lo spazio dedicato agli appassionati di Fantacalcio, “Fantashow”, è affidato a Mario Giunta, mentre ogni domenica la giornata è aperta da “Sunday Morning”, il programma condotto da Stefano Meloccaro, e il pre serale è affidato a Dalila Setti con“Anteprima Sky Calcio Club”. In conduzione ritroviamo anche i volti di Eleonora Cottarelli, conduttrice anche degli studi del tennis, Marco Demicheli, Federica Frola, Vanessa Leonardi, Alessandro Lupi, Roberta Noè, Luca Tommasini.

SITO E SOCIAL – Massima copertura degli eventi sportivi anche sul sito skysport.it, in versione ottimizzata per tutti i device mobili, con le nuove live match pages per vivere al meglio l’esperienza live di tutte le gare più importanti dei campionati di calcio. Il sito e la App di Sky Sport (disponibile per iPhone e Android) sono anche la casa degli highlights: le sintesi di tutte le gare di Serie A, Serie B, tutti i gol di Serie C; le italiane e tutti i gol in Champions, Europa e Conference League; il meglio di Premier League, Bundesliga e Ligue 1; e ancora, gli highlights di tutti i Gran Premi di Formula 1, MotoGP e Superbike, delle gare NBA, dell’Eurolega, dei principali tornei di tennis e dell’Italrugby al Sei Nazioni.

Varietà di contenuti anche attraverso il Fluid, il network che consegna pillole dei contenuti di Sky su una rete di siti che coprono ogni area tematica sportiva.

Tutti gli aggiornamenti anche sui canali social di Sky Sport: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube e Tik Tok per vivere live tutte le emozioni dello sport di Sky. Gli account di Sky Sport dominano il panorama italiano dei social e sono il punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport e non solo. Al primo posto da 23 mesi consecutivi nella classifica dei media sui social, Sky Sport conta una community complessiva di 8,3 milioni di followers tra Instagram, Facebook e Twitter, composta per un terzo da under 25. Solo nel mese di luglio, Sky Sport ha ottenuto il record in Italia per interazioni, in totale oltre 57 milioni, a testimonianza della capacità di coinvolgere un pubblico sempre più giovane. Nel ranking social media italiano anche i canali Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP e Sky Sport NBA.