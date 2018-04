Sky Sport arriva sul digitale e i film di Premium per gli abbonati alla pay tv

I clienti di Mediaset Premium possono vedere ora Sky Sport e Sky Uno. I due canali sono in onda da giovedì scorso sul digitale terrestre in virtù dell’accordo commerciale Sky-Mediaset. Tra i primi effetti della partnership c’è stato il ritorno della Serie B in diretta sul Ddt. Infatti sabato scorso alle ore 15.00 ‘Diretta Gol’, con le immagini salienti in tempo reale da tutti i campi del torneo cadetto, è stato trasmesso anche sul nuovo canale Sky Sport in onda sul 319 e 374 del digitale in modalità SD e sul 379 in HD.

Sky replicherà sul digitale tutto il palinsesto di Sky Sport e Sky Uno? No. Si tratta di canali ‘vetrina’, perché l’emittente satellitare non manderà in onda tutti i programmi ed eventi normalmente accessibili per i suoi abbonati, ma soltanto una parte (come i programmi Masterchef e X-Factor e le gare dei mondiali di F1, MotoGP e tornei di tennis).

Fino al primo luglio Sky Uno e Sky Sport sul digitale terrestre sono visibili gratuitamente ai possessori di una tessera Premium attiva (anche senza abbonamento): per godere di questa possibilità occorre risintonizzare il televisore o il decoder e abilitare la visione compilando questo form. Infine, occorrerà sintonizzarsi sul canale 393 ‘Sky Vetrina’ per verificare l’avvenuta abilitazione.

I canali non sono visibili per gli abbonati TIM Sky.

I canali Sky in onda su Mediaset Premium

Canale 318 Sky Uno (modalità SD)

Canali 319 e 374 Sky Sport (modalità SD)

Canale 379 Sky Sport (modalità HD)

I film di Mediaset Premium visibili gratuitamente per i clienti Sky

Il do ut des tra Sky e Mediaset comprende anche la condivisione dei film. Sul sito Sky si legge: “Gli abbonati al pacchetto Cinema con Sky HD vedranno in aggiunta ai 12 canali targati Sky, 5 canali cinema di Mediaset Premium, visibili a tutti gli abbonati Sky via satellite senza nessun costo aggiuntivo”. Quindi anche ai possessori della nuova piattaforma tecnologica Sky Q.

Quali canali Premium Cinema saranno disponibili su Sky?

I 5 canali sono:

Premium Cinema. Premium Cinema +24, con ancora più anteprime e blockbuster Premium Cinema Energy, dedicato al cinema d’azione, al brivido e all’horror. Premium Cinema Emotion, con le commedie romantiche e le storie più emozionanti. Premium Cinema Comedy, interamente dedicato alla commedia e al divertimento, dai cult italiani ai film comici di maggior successo.

Tutti insieme, questi canali programmano ogni anno mediamente oltre 1.400 differenti titoli cinematografici.

Molti di questi film saranno visibili in streaming anche sulla piattaforma Sky OnDemand, la videoteca gratuita per i clienti Sky.