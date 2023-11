Sky sbarca nel mercato della telefonia mobile

Le notizie su Key4biz.

Sky Italia sbarca nel mercato della telefonia mobile in partnership con Fastweb.

Energia. Nessuna proroga per la fine del mercato tutelato di luce e gas. Le tariffe in bolletta fissate dall’Autorità di regolazione (e non dal mercato) non si applicheranno più dal 10 gennaio 2024 per il gas e dal 1° aprile per l’energia elettrica. Che cosa prevede la proposta del ministro Pichetto Fratin di un “passaggio morbido” per 5,5 milioni di famiglie.

5G. Accordo tra Iliad, Vodafone, Tim e WindTre con Atac per la copertura nelle metropolitane di Roma.

