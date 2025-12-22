Le abitudini cambiano: se un tempo ci si riuniva nel salotto di chi possedeva un televisore, oggi – nell’era della TV vista sempre più in streaming – il “luogo di ritrovo” diventa invece la casa di chi può contare sulla connessione veloce. È da questa idea che nasce la nuova campagna di comunicazione di Sky Wifi e Sky TV, ancora con protagonista Alessandro Del Piero, accompagnato per l’occasione da Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino, due dei principali interpreti di “Gomorra – La serie”.

Nel nuovo spot, in onda da oggi, Del Piero apre le porte del suo salotto agli amici del condominio per guardare insieme la prima puntata della nuova serie Sky Original “Gomorra – Le Origini”. Dopo aver regolato le luci e preparato i popcorn, Alex si accomoda sul divano: tra il pubblico scopriamo esserci anche Cerlino ed Esposito, volti iconici di Pietro e Genny Savastano nella saga di “Gomorra – La serie”. Mentre sullo schermo scorrono le immagini della serie ambientata negli anni Settanta, Cerlino commenta: “A quei tempi era così, si andava tutti da chi aveva la TV”. Esposito ribatte: “Mo’, con lo streaming, si va da chi ha il Wi-Fi veloce”. “Ultraveloce!” – aggiunge Del Piero – “Come Sky Wifi”. Con una connessione così performante, la serata non può che scorrere davvero “senza pensieri”.

La campagna mette in scena, con leggerezza e ironia, l’incontro tra la potenza della rete ultraveloce di Sky Wifi – ottimizzata per lo streaming e il gaming online – e la qualità dei contenuti di Sky TV, che includono serie originali come “Gomorra – Le origini”, in arrivo dal 9 gennaio, e il grande intrattenimento per tutta la famiglia, a partire dalla nuova edizione di “MasterChef Italia”, offerti insieme a un prezzo vantaggioso

Ideata dalla Sky Creative Agency, la nuova campagna è pianificata sui principali canali televisivi nazionali, in radio, sulle piattaforme digital e retail Sky.

