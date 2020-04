Sky presenta DIAVOLI con una conferenza da remoto (Il videoracconto)

Sky ha sperimentato ancora una volta un nuovo format per fronteggiare la situazione d’emergenza che stiamo vivendo.

Non un programma, ma una conferenza completamente virtuale per presentare alla stampa DIAVOLI, il thriller finanziario internazionale targato Sky Original e prodotto da Sky e Lux Vide, disponibile dal 17 aprile su Sky Atlantic e NOW TV ed on demand. Con un cast d’eccezione guidato da Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey.

Con questa live remote conference, Sky ha sfruttato in modo innovativo tutte le risorse e dotazioni tecnologiche già a disposizione della propria area tecnica, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza del personale, previste dalla situazione che l’Italia e il mondo stanno vivendo.

Una conferenza stampa a tutti gli effetti quindi, ma virtuale. Lo studio 6 del Media Hub Milano Santa Giulia ha fatto da fulcro e regia di quello che è stato un vero e proprio live show, con l’utilizzo di una Robicam (la camera con movimento a 360° nello spazio su tiranti motorizzati, usata nelle grosse produzioni sportive outdoor e indoor solo per grandi produzioni come X Factor) e con la realtà aumentata completamente “trackata” su tutte le telecamere.

Tutto sempre attraverso la figura centrale del moderatore, l’unico presente in studio. Una scenografia coinvolgente che ha mantenuto intatte e valorizzate anche le dinamiche di interazione dei tanti giornalisti collegati grazie ad una piattaforma di Videoconferenza, con gli attori e i registi intervenuti invece da Los Angeles, Londra e Roma, tramite connessioni Punto-Punto con trasporto Audio/Video bi-diriezionale su “Public Internet”. E’ stato necessario anche inserire due sistemi indipendenti di traduzione simultanea: uno per il pubblico e uno per i relatori. La pre-produzione dell’evento è stata gestita in maniera distribuita usando piattaforme di Collaborazione Cloud Based di Office 365 come “Teams”, “Planner” e “WhiteBoard” . La produzione è stata effettuata in maniera Ibrida con personale presso il Media Hub ma anche con gestione di parti della produzione (montaggio, grafiche, contributi video e coordinamento) eseguite da casa.

Lo sforzo produttivo messo in atto per questa conferenza virtuale è solo una conferma dell’azione innovativa di Sky, anche in questo periodo di emergenza.

Il 3 aprile scorso è infatti nata “Sky TG24 – Sky a casa”, per la prima volta un’edizione di un telegiornale condotta da casa, e in onda ormai ogni giorno. Un’esperienza assolutamente pioneristica nel suo genere e mai immaginata prima dell’emergenza. E anche la programmazione di Sky Sport si è evoluta per non fermarsi, con format rivisti e un grande impegno tecnologico.