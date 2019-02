L’acquisto di Sky della piattaforma di Mediaset Premium ha ottenuto il via libera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L’Agcom ha deciso di non avviare l’istruttoria dopo aver verificato che “l’acquisto non vìola i tetti antitrust e i limiti alle partecipazioni incrociate fra i diversi comparti del settore”, si legge nella delibera.

L’acquisto di Sky dell’intero capitale di R2, la società che gestiste la piattaforma tecnologica di Mediaset Premium, interessa 100-150 lavoratori, fra impiegati, quadri e dirigenti (esclusi i giornalisti). La vendita della piattaforma a Sky non comporta discontinuità all’attività di Mediaset Premium, che continuerà a gestire la propria offerta e la propria base clienti. Dunque Mediaset continuerà nell’attività editoriale, mantiene il marchio e i clienti, ma di fatto l’attività della pay tv è sempre meno strategica per il Biscione, che punta invece sulla tv digitale in chiaro.

Partnership win-win

La cessione della piattaforma tecnologica da Mediaset a Sky è nata per ridurre ulteriormente l’impatto finanziario negativo dovuto alla mancata acquisizione nel luglio 2016 di Premium da parte di Vivendi. Il disgelo tra i due broadcaster è iniziato lo scorso marzo con l’accordo del Venerdì Santo, quando Sky Italia e Mediaset siglarono un accordo commerciale per consentire ai telespettatori italiani di avere un’offerta Sky anche sul Digitale Terrestre. Oltre al DTT, la pay tv si può vedere attraverso una pluralità di piattaforme e dispositivi: non più solo via satellite con la parabola, anche via fibra e sul web attraverso Now Tv, la Internet Tv di Sky.