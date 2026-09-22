Era nei piani da tempo e adesso il salto di qualità nell’arena del mobile è stato attivato a tutti gli effetti. Di fatto, il mobile diventa la terza gamba dell’offerta di Sky Italia, accanto alla connettività fissa e ai contenuti Tv. Sky lancia il nuovo Sky Mobile e rafforza così la sua offerta diventando un operatore mobile virtuale (MVNO) al 100%. In questo modo Sky gestirà direttamente la propria offerta mobile consolidando la propria strategia di crescita e il suo ruolo come partner delle famiglie, grazie al suo ecosistema davvero unico di contenuti TV esclusivi e connettività.

Si tratta di un salto di qualità non indifferente per l’operatore, già presente nell’arena del mobile dopo l’accordo con Fastweb di due anni fa, rafforzando il suo rapporto con Fastweb + Vodafone la cui rete resta quella su cui appoggerà i servizi.

Sky Mobile gestirà direttamente l’offerta per i clienti

C’è da dire che Sky Italia aveva già raggiunto un accordo con Fastweb nel 2023 per lanciare l’offerta “Sky Mobile powered by Fastweb”, garantendo un servizio semplice e trasparente a velocità 4G sul 99% del territorio italiano e accesso 5G senza costi aggiuntivi nelle aree coperte. Adesso, anziché continuare a essere un semplice rivenditore di SIM Fastweb, Sky ha ottenuto l’approvazione del Ministero delle Attività Produttive per diventare un MVNO, con l’amministratore delegato Andrea Duilio che ha sottolineato il valore della decisione.

Duilio (Sky Italia): “Come MVNO possiamo offrire soluzioni modulate tagliate sul cliente”

“Il lancio del nuovo Sky Mobile segna un passo importante nella nostra strategia di crescita. Come operatore MVNO ora possiamo offrire soluzioni modulate intorno alle esigenze dei clienti e condizioni vantaggiose per chi ci ha scelto da tempo, valorizzando la relazione costruita negli anni. È un’evoluzione naturale che ci permette di consolidare il nostro ruolo come partner ideale delle famiglie, con un’offerta sempre più completa e distintiva sul mercato, che unisce una proposta ricca di contenuti esclusivi, un’esperienza di visione unica che integra le principali app e una connettività fissa e mobile con performance eccellenti” dichiara Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia.

L’obiettivo dichiarato è diventare il fornitore unico per le famiglie di contenuti streaming e connettività fissa e mobile.

L’offerta per i nuovi clienti

Il nuovo Sky Mobile dai nuovi clienti un’opportunità in più per scegliere Sky e offre ulteriore valore a chi ha scelto Sky negli anni, grazie a condizioni particolarmente vantaggiose. L’offerta mobile si potrà combinare sia con l’ultrabroadband di Sky Wifi sia con la ricchissima offerta di contenuti di sport, cinema e intrattenimento. La combinazione che prevede TV, mobile e Wifi partirà da 35,90 euro al mese per 18 mesi.

Intanto, sarà possibile avere sia la Sim fisica sia la eSim su rete 5G di Fastweb + Vodafone.

Da domani, per chi non ha ancora scelto Sky, saranno disponibili due diversi piani, entrambi in 5G,con minuti illimitati e un prezzo particolarmente competitivo a partire da 7,90 euro al mese: Sky Mobile Maxi con 150 GB e Sky Mobile Ultra con 250 GB. Giga che diventano illimitati per i clienti che insieme a Sky Mobile sceglieranno anche Sky TV o Sky Wifi. Una proposition chiara, affidabile e trasparente, senza costi nascosti, vincoli di durata o costi di uscita.

L’offerta per i vecchi clienti

A tutti i clienti Sky è stata riservata un’attenzione particolare: potranno scegliere tra due soluzioni ancora più vantaggiose. Con Sky Mobile Maxi avranno 250 GB, mentre se opteranno per Sky Mobile Ultra potranno avere un’offerta con giga illimitati e fino a 6 mesi in regalo, a seconda degli anni trascorsi con Sky.

Anche gli attuali clienti Sky Mobile powered by Fastweb avranno la possibilità di scegliere il nuovo Sky Mobile.

Sky Mobile si baserà sulla qualità e la capillarità dell’infrastruttura di rete Fastweb + Vodafone, grazie al rafforzamento della partnership tra le due aziende.

Le offerte Sky Mobile

La nuova offerta Sky Mobile si articola in due soluzioni semplici e complete:

Sky Mobile Maxi , a 7,90 euro al mese , con 150 GB anche in 5G in Italia , minuti illimitati e 200 SMS.

, a , con , minuti illimitati e 200 SMS. Sky Mobile Ultra, a 9,90 euro al mese, con 250 GB anche in 5G in Italia, minuti illimitati e 200 SMS.

Per i già cliente Sky, le offerte sono ancora più vantaggiose:

Sky Mobile Maxi passa a 250 GB anche in 5G in Italia .

passa a . Sky Mobile Ultra include giga illimitati anche in 5G in Italia .

include . Chi sceglie Sky Mobile Ultra riceverà inoltre alcuni mesi gratuiti: 6 mesi gratis per i clienti Sky da almeno 6 anni e 2 mesi gratis per i clienti Sky da meno di 6 anni.

I già clienti Sky TV che vogliono aggiungere insieme Sky Mobile e Sky Wifi potranno accedere ai due servizi di connettività a 20,90 euro al mese per i primi 6 mesi.

Sono inoltre previste offerte combinate – tutte con giga e minuti illimitati – anche per chi non è ancora cliente Sky:

Sky TV + Sky Mobile a 25,99 euro al mese per 18 mesi .

a . Sky Mobile + Sky Wifi a 29,90 euro al mese per 12 mesi .

a . Sky Mobile + Sky Wifi + Sky TV a 35,90 euro al mese per 18 mesi.

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