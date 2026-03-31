Sky Media annuncia la nuova partnership commerciale con il BSMT – il progetto editoriale ideato da Gianluca Gazzoli – per la gestione e lo sviluppo della raccolta pubblicitaria del format “PASSA DAL BSMT” e la creazione di nuove opportunità commerciali integrate su nuovi contenuti.

Negli anni, “Passa dal BSMT” si è affermato come uno dei principali punti di riferimento nel panorama podcast e vodcast italiano, registrando risultati significativi in termini di audience ed engagement: oltre 2 milioni di ascolti mensili su Spotify, oltre 22 milioni di views mensili su Youtube dove il canale ha raggiungo più di 840mila iscritti ed oltre 1 milione di follower sulle piattaforme social con una community ampia e attiva, in continua crescita.

La collaborazione, presentata a brand e investitori con un evento speciale presso lo Sky Campus di Milano, segna un passaggio rilevante nel mercato italiano dei media digitali e della podcast economy: per la prima volta un progetto editoriale indipendente e nativo digitale come BSMT entra nel portafoglio della concessionaria pubblicitaria di una grande media company, per sviluppare congiuntamente nuovi modelli di valorizzazione commerciale del vodcast e non solo. L’obiettivo è creare per i brand opportunità di comunicazione sempre più efficaci, integrate ed in linea con l’evoluzione delle modalità di fruizione delle audience.

Gianluca Gazzoli e Alberto Marin – Founders di BSMT: “L’accordo con Sky Media rappresenta un nuovo passo significativo per il progetto BSMT e siamo particolarmente orgogliosi di poterlo intraprendere con uno dei broadcaster più importanti. Siamo partiti cinque anni fa da zero, da un basement e da un podcast, contribuendo a rendere questo linguaggio rilevante in Italia e definendo uno standard che molti hanno poi seguito. Questo percorso ci ha portato fino a qui: incontrare un partner con cui condividere valori e visione, per continuare a innovare e spingerci ancora più lontano. BSMT rimane indipendente nella sua visione e nella sua identità, ed è proprio questo che ci ha portato a scegliere un percorso come questo. La direzione creativa ed editoriale rimane al team originale: una continuità fondamentale, mentre si apre un nuovo capitolo dalle grandi potenzialità.”

Giusi Violante, Managing Director di Sky Media Italia: “La partnership con BSMT apre ai brand nuove opportunità di comunicazione e rafforza la nostra strategia nei contenuti digitali. L’ecosistema di Sky Media si arricchisce così di uno dei progetti editoriali più rilevanti del panorama digitale italiano con una forte identità e la capacità di dialogare con audience appassionate e trasversali. Questa collaborazione ci permetterà di sviluppare soluzioni sempre più integrate e innovative ed è parte del nostro più ampio impegno sui vodcast sviluppato con la Content Factory di Sky.”

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