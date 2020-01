Sky Italia, partnership televisiva e digital con iLMeteo.it

iLMeteo.it ha siglato una partnership con Sky Italia che prevede, a partire da gennaio 2020, la fornitura dei suoi dati meteorologici alla media company. Grazie a questo accordo il primo sito italiano per le previsioni meteorologiche mette a disposizione le mappe isobare e i suoi modelli previsionali alla redazione meteo di Sky TG24 per la realizzazione delle edizioni del meteo disponibili su Sky TG24, Sky Meteo24, TV8 e Cielo, oltre che sull’app del meteo di SkyQ e il sito www.meteo.sky.it.

L’accordo prevede, inoltre, il Fluid Content di Sky sul sito de iLMeteo.it, una tecnologia della media company che permette di visualizzare via web i contenuti video di Sky e dei suoi partner: in questo modo sarà possibile seguire tutti gli approfondimenti giornalistici sulla meteorologia e l’ambiente e le dirette sulle emergenze ambientali, in onda ogni giorno su Sky TG24 e Sky Meteo24, sul sito de iLMeteo.it.

“Isobare, mappe e tutti gli altri contenuti prodotti dalla nostra società – spiega Emanuele Colli, AD de ilMeteo.it – sono messi per la prima volta al servizio di una piattaforma televisiva per ampliare il raggio d’azione del nostro lavoro”. “Innovazione e autorevolezza – continua Colli – sono le due caratteristiche di questa partnership. La prima ha che fare proprio con la natura della collaborazione che nasce dall’influenza reciproca tra digital e tv. La seconda riguarda il partner che abbiamo scelto per questo progetto, Sky appunto, che negli anni ha fatto dell’autorevolezza la sua cifra distintiva”.