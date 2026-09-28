Sky Italia, Giuseppe De Bellis lascia l’incarico

Giuseppe De Bellis ha deciso di lasciare il suo ruolo di Executive Vice President Sport, News and Entertainment a partire dal prossimo 4 dicembre per intraprendere una nuova sfida professionale. Nei prossimi mesi supporterà il management in questa fase di transizione per garantire la continuità del percorso intrapreso dalla direzione Content di Sky Italia.

«Ringrazio Giuseppe per il grande contributo che ha dato in questi anni alla crescita di Sky TG24 e, nell’ultimo anno, alla gestione integrata dei nostri contenuti e delle nostre produzioni, valorizzando la ricchezza e la qualità dell’offerta Sky. Impegno che proseguirà grazie allo straordinario team di professionisti che sono certo gestirà al meglio non soltanto questa fase di transizione, ma soprattutto le sfide future che ci attendono, potendo naturalmente contare sul mio supporto. A Giuseppe auguro il meglio per la nuova sfida professionale che ha scelto di intraprendere», ha commentato Andrea Duilio, CEO Sky Italia.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz