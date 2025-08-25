Sky: il nuovo spot con Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi e Fabio Capello

Alex ospita a casa sua lo “Zio” e il “Mister” per la diretta del match, resa possibile grazie alla velocità e all’affidabilità della rete Sky Wifi.

Una rete veloce e affidabile, in grado di reggere anche la diretta di una partita da casa. È questa l’idea creativa alla base della nuova campagna di comunicazione Sky,“Il salotto del calcio”, che prende il via oggi con protagonisti Alessandro Del Piero, in compagnia di Beppe Bergomi e Fabio Capello, volti noti del calcio di Sky.

Nel nuovo spot, Del Piero è in casa insieme agli amici del condominio per assistere a un’attesissima partita. Quando suonano alla porta, ecco arrivare lo “Zio” Bergomi e il “Mister” Capello, che avrebbero dovuto commentare il match dallo stadio. Purtroppo, però, il loro volo è stato cancellato e così hanno scelto di andare a casa del loro collega per fare, da lì, la diretta del match. La situazione è critica, ma Alex – sicuro della sua connessione ultraveloce Sky Wifi – li tranquillizza subito. In tre minuti, grazie anche all’aiuto dei vicini, il salotto si trasforma in un vero e proprio studio, pronto per la diretta e con la soddisfazione dello stesso Bergomi che commenta: “È come essere lì!”.

Questa campagna promuove, in modo brillante e leggero, il mix perfetto tra la rete ultraveloce di Sky Wifi, ottimizzata per lo streaming e il gaming on line, e i grandi contenuti di Sky TV, tra cui le serie, come “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, e gli show – a partire dalla nuova edizione di “X Factor” – da guardare con tutta la famiglia, offerti insieme a un prezzo vantaggioso.

Ideata dalla Sky Creative Agency, la campagna “Il salotto del calcio” è pianificata su tutti i principali canali televisivi nazionali, sulle piattaforme digital, radio e retail Sky.

