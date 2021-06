Saranno tutti in Alta Definizione e inclusi nell’abbonamento Sky e disponibile in streaming su Now anche on demand e su Sky Go.

Dal 1° luglio saranno in onda quattro nuovi canali di Sky disponibili per tutti gli abbonati via satellite e via internet, compresi nell’abbonamento, e in streaming su NOW inclusi nel Pass Entertainment.

I 4 nuovi canali di Sky

Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature

Ecco i nuovi 4 canali di Sky: Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature si aggiungono alla già completa offerta di canali. Con Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Arte portano a quota 7 il numero dei canali a brand Sky dell’area intrattenimento, garantendo così un considerevole ampliamento della varietà dei generi proposti, con tantissime novità rivolte a un quanto più largo pubblico possibile. E con i canali Sky Cinema, Sky Sport e le news e gli approfondimenti di Sky TG24, assicurano una nuova stagione sempre più ricca di intrattenimento e informazione di qualità per tutti.

Saranno tutti in Alta Definizione con contenuti fruibili anche on demand. I canali saranno visibili anche in mobilità con Sky Go.