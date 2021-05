Gli ascolti premiano il weekend di sport su Sky con calcio, Formula 1 e tennis in copertina.

Ieri, in prime time, il posticipo della 35^giornata di Serie A Juventus-Milan, in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, ha raccolto davanti alla tv 2 milioni 406 mila spettatori medi con 3 milioni 980 mila spettatori unici e il 9,9% di share. Al termine del match, ascolti in evidenza per la prima parte di “Sky Calcio Club”, lo studio post partita condotto da Fabio Caressa, seguito da 1 milione 92 mila spettatori medi.

Sempre ieri, il GP di Spagna di Formula 1, live dalle 15 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, ha ottenuto 1 milione 103 mila spettatori medi, con 1 milione 980 mila spettatori unici e il 7,8% di share. Seguiti anche gli studi, con 245 mila spettatori medi per il pre gara e 229 milaper il post. Su TV8 la diretta della gara è stata seguita da 1 milione870 mila spettatori medi, con il 13,15% di share.

Da segnalare anche gli ascolti del tennis con protagonista Matteo Berrettini nell’ATP Masters 1000 di Madrid: la semifinale di sabato contro Casper Ruud, live dalle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, ha ottenuto 242 mila spettatori medi e 773 mila contatti unici, mentre la finale di ieri contro Alexander Zverev, in diretta dalle 18.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, è stata seguita da 381 milaspettatori medi, raggiungendo un picco di 610 mila spettatori, con il 2,1% di share e 1 milione e 300 mila contatti unici.